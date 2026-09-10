الإمارات للألمنيوم تستكمل الاستحواذ على 80% من «إيكو جرين» الإيطالية



أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الخميس، عن استكمال استحواذها على حصة 80% في شركة إعادة تدوير الألمنيوم الإيطالية إيكو جرين.

وكانت الإمارات العالمية للألمنيوم قد أعلنت في أبريل عن نيتها الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة إيكو جرين، وتم استكمال الصفقة بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وشروط الإتمام المطلوبة.

وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تسريع نمو أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم عالمياً للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم منخفض الكربون. وبعد إتمام الاستحواذ على شركة إيكو جرين، أصبحت القدرة الإنتاجية للألمنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم تتجاوز 400 ألف طن سنوياً في دولة الإمارات والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب أكثر من 200 ألف طن سنوياً من القدرة الإنتاجية الإضافية التي يتم تطويرها حالياً.

خطوة استراتيجية

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل استحواذنا على إيكو جرين خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة تنمية أعمالنا في مجال إعادة تدوير الألمنيوم عالمياً، وتعزيز دورنا في دعم التحول نحو اقتصاد دائري ومستقبل صناعي أكثر استدامة في أوروبا. وتضيف إيكو جرين إلى أعمالنا خبرات متخصصة ومعرفة عميقة بسوق خردة الألمنيوم الأوروبية، بما يعزز قدراتنا ويدعم خططنا الطموحة للنمو في قطاع إعادة التدوير في القارة. ويسعدني أن أرحب بفريق إيكو جرين في الإمارات العالمية للألمنيوم، وأتطلع إلى توحيد خبراتنا وقدراتنا لتحقيق المزيد من النمو والنجاح معاً، كجزء من أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم».

ركيزة أساسية

وقال لوكا سكابيني، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو جرين: «نفخر في إيكو جرين بما حققناه على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حيث نجحنا في تطوير الشركة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال إعادة تدوير الألمنيوم في إيطاليا. ويسعدنا الانضمام إلى فريق الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث يفتح أمامنا آفاقاً أوسع للنمو، باعتبارنا ركيزة أساسية ضمن شبكة الشركة المتنامية لإعادة تدوير الألمنيوم في أوروبا. كما سيمكننا من تعزيز ما نقدمه لعملائنا من منتجات وخدمات وإتاحة المزيد من الفرص أمام موظفينا».

ووفقاً للتحليلات، من المتوقع أن يسهم الألمنيوم المعاد تدويره في تلبية نحو نصف الطلب العالمي على الألمنيوم بحلول عام 2040. وتعد أوروبا، باستثناء روسيا، ثالث أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مورداً رئيسياً للألمنيوم الأولي إلى أوروبا، حيث تبيع حوالي 600 ألف طن سنوياً من الألمنيوم الأولي للصناعات الأوروبية. وتأسست شركة إيكو جرين على يد عائلة سكابيني عام 1993، ولا تزال العائلة تمتلك حصص أقلية فيها ويشغل أفرادها مناصب إدارية، وسيتم تغيير اسم الشركة إلى EGA Eco Green.

وتمتلك شركة إيكو جرين مصنعين في شمال شرق إيطاليا، وتتخصص في خردة الألمنيوم وفرزها وصبها، ومعالجة الخبث، وتقوم الشركة بتوزيع 70 ألف طن سنوياً.

ويعمل مصنع الشركة في فيلافرانكا دي فيرونا على جمع وفرز وتوزيع حوالي 23 ألف طن من خردة الألمنيوم سنوياً. ويتم توريد بعض الخردة بعد فرزها إلى منشأة مجاورة تابعة لشركة إيكو جرين في نوجارا دي فيرونا، والتي تنتج أكثر من 20 ألف طن من الألمنيوم الثانوي سنوياً. ويضم المصنع فرناً بقدرة إنتاجية اسمية تبلغ 30 ألف طن سنوياً، إلى جانب مرافق لمعالجة خبث الألمنيوم.

وتعمل الشركة على توسعة المنشأة لإضافة 20 ألف طن سنوياً إلى طاقتها الإنتاجية من الألمنيوم المعاد تدويره، ومن المتوقع أن يتم استكمال أعمال التوسعة في ديسمبر 2026.

وتوفر شركة إيكو جرين خدماتها لأكثر من 60 عميلاً في جميع أنحاء أوروبا، مع شبكة تضم أكثر من 350 مورداً لخردة الألمنيوم.

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استحوذت على شركة ليشتميتال الألمانية في عام 2024. وفي ديسمبر، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشروع توسعة لرفع القدرة الإنتاجية لإعادة التدوير في المصهر بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال رفع قدرات فرز الخردة بنحو 110 آلاف طن سنوياً، وقدرات الصهر والصب بمقدار 153 ألف طن سنوياً.