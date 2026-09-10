«أليانز تريد» تفتتح مكتباً في «دبي المالي»

افتتحت شركة «أليانز تريد»، المتخصصة عالمياً في تأمين الائتمان التجاري، مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها الإقليمي، ودعم خطط نمو أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي افتتاح المكتب في «DIFC Square»، عقب تأسيس «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، كشركة خاصة محدودة في مركز دبي المالي العالمي، خاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، ومرخصة لمزاولة نشاط «إدارة التأمين».

وتعمل الشركة نيابة عن «يولر هيرميس إيطاليا»، في ما يتعلق بترتيبات إعادة التأمين، بالتعاون مع شركاء محليين، لتقديم حلول تأمين الائتمان التجاري في المنطقة.

ويمتد المكتب الجديد على مساحة تقارب 5,200 قدم مربعة، وصُمم وفق مفاهيم تركز على الاستدامة والابتكار ورفاه الموظفين، إلى جانب اعتماد بيئة عمل خالية من الأوراق، بما يدعم كفاءة العمليات والتعاون، ويواكب توسع الشركة في المنطقة.

وتدعم أنشطة «أليانز تريد» في دول الخليج أكثر من 70 موظفاً ضمن «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، إلى جانب كوادر تأمين الائتمان التجاري لدى شركائها المحليين، ما يعكس توسع قاعدة الخبرات التي تقدم خدماتها للشركات في أسواق المنطقة.

وقال داريو لوكاتيللي الرئيس التنفيذي لـ «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، إن المكتب الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه يعكس استثماراتها المتواصلة، والتزامها طويل الأمد بالمنطقة.

وحصلت «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة» على شهادة «أفضل مكان للعمل»، للفترة من يونيو 2026 إلى يونيو 2027، في خطوة تعكس تركيز الشركة على تطوير بيئة عمل إيجابية وشاملة وجاذبة للكفاءات.

من جانبه، قال سلمان جعفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن افتتاح المكتب يعكس توسع خدمات «أليانز تريد» في تأمين الائتمان التجاري وإدارة المخاطر، ويؤكد مكانة المركز كمنصة للشركات المتخصصة في قطاعات التأمين وإعادة التأمين.

وأضاف أن خبرة الشركة في دعم التجارة العابرة للحدود وإدارة مخاطر الائتمان، إلى جانب شراكاتها مع شركات التأمين الإقليمية، تسهم في تعزيز منظومة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، ودعم الشركات في دول مجلس التعاون والأسواق الخارجية.