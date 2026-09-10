«الصير مارين» تحقق أرباحاً من بيع ناقلة نفط عملاقة

أعلنت شركة «الصير للمعدات والتوريدات البحرية» (ADX: ASM)، التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، إتمام بيع وتسليم ناقلة النفط العملاقة «توين بولكس»، محققة أرباحاً من الصفقة، في إطار استراتيجيتها لإدارة أسطولها وتعظيم العائد على أصولها.

واستفادت الشركة من الارتفاع الكبير في أسعار الناقلات عالمياً لاختيار توقيت البيع، بما مكّنها من تحقيق عوائد مالية مجدية والاستفادة من دورة ارتفاع قيمة الأصول البحرية.

وقالت «الصير مارين» إن عوائد الصفقة ستوفر سيولة إضافية لإعادة توظيف رأس المال في فرص استثمارية جديدة ذات عوائد أعلى، ضمن نهج يستند إلى إدارة مرنة لمحفظة الأصول ومراقبة دورات السوق وتحديد التوقيت المناسب للاستحواذ أو التخارج.

ويأتي بيع الناقلة في وقت تشهد فيه أسواق الشحن التجاري تغيرات متسارعة.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة «الصير للمعدات والتوريدات البحرية»، إن عملية بيع «توين بولكس» تعكس قدرة الشركة على قراءة تطورات السوق وتحديد التوقيت المناسب لتعظيم قيمة الأصول.

وأضاف أن الشركة ستواصل تطبيق استراتيجيتها المرنة في إدارة الأسطول، مع التركيز على إعادة توظيف رأس المال في فرص قادرة على تعزيز مكانتها وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.