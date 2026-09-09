غرفة عجمان تعقد 60 لقاءً في قمة AIM



سجلت غرفة عجمان حضوراً لافتاً في قمة AIM للاستثمار 2026 عبر عقد أكثر من 60 لقاءً واجتماعاً مع مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورواد أعمال وممثلي مجتمع الأعمال من مختلف الدول، تناولت فرص التعاون والشراكة، وبحث مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الأسواق الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص الغرفة على الترويج للفرص الاستثمارية في عجمان في مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين الذكي، والنقل الذكي، والتخزين الذكي، ومركز الابتكار، وإعادة التدوير، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص النوعية في قطاعات «الصناعة، والسياحة، والعقارات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات».

وتسعى غرفة عجمان إلى تنويع مشاركاتها في المحافل الاقتصادية والاستثمارية العالمية دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 والمعنية بتوفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز برامج الترويج للاستثمار والاستقطاب إلى جانب تحسين شبكات التجارة والخدمات اللوجستية.

ويشارك ضمن جناح غرفة عجمان عدد من الجهات الحكومية والاقتصادية في الإمارة منها «دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، هيئة النقل، هيئة المناطق الحرة بعجمان، مركز ثرا لريادة الأعمال، وشركة الزورا»، إلى جانب مشاركة «GFH Partners» تحت مظلة الغرفة، باعتبارها إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الإمارة فيما عززت دائرة المالية في عجمان حضورها من خلال مشاركتها في الاجتماعات واللقاءات التي عقدها جناح الغرفة.

تهدف المشاركة إلى تعزيز الحضور الاقتصادي الدولي للإمارة وفتح مسارات جديدة للتعاون والشراكة مع الأسواق العالمية، وتسليط الضوء على ما تتمتع به من بيئة أعمال جاذبة وما توفره من خدمات وتسهيلات ومبادرات ومحفزات تدعم المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية.