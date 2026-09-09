دبي تستضيف القمة العالمية لمستقبل الضيافة 29 سبتمبر





تستضيف مدينة جميرا بدبي أعمال القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية وقادة القطاع.

وأعلنت شركة "ذا بنش" المنظمة للقمة التي تعد أكبر فعالية متخصصة في الاستثمار بقطاع الضيافة في الشرق الأوسط، عن انضمام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة إلى قائمة المتحدثين في القمة، التي تضم أكثر من 100 من أبرز قادة القطاع وخبرائه على مستوى العالم .

ويلقي معاليه الكلمة الرئيسية الافتتاحية بعنوان "محرك النمو في دولة الإمارات: السياحة والاستثمار والاقتصاد الجديد".

وتضم قائمة المتحدثين الذين تأكدت مشاركتهم في القمة نخبة من كبار قادة قطاع الضيافة والاستثمار،

ويغطي برنامجها مجموعة واسعة من المواضيع التي تشمل الاستثمار والابتكار والاستدامة واستقطاب الكفاءات والتكنولوجيا وأبرز توجهات القطاع السياحي، بما ينسجم مع شعار نسخة هذا العام "إعادة الاستثمار في مستقبلنا".

مرحلة مهمة

وقال علي شاهد، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا بنش"، إن قطاع الضيافة يشهد مرحلة مهمة من التحول، في ظل حركة رؤوس الأموال وتغير الأسواق وتسارع وتيرة التطورات التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع، وتجمع القمة المستثمرين والمالكين والمشغلين والمبتكرين الذين يقودون هذه التحولات ويسهمون في صياغة مستقبل القطاع.

وتتضمن القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 مجموعة من الفعاليات المتخصصة والجوائز والزيارات الميدانية التي اعتادت القمة تنظيمها ضمن برنامجها السنوي من بينها "منصة مستقبل الضيافة للاستثمار السكني" التي كانت تُعرف سابقاً باسم "منتدى المساكن ذات العلامات التجارية"، قبل أن يتوسع نطاقها لتصبح منصة استثمارية أشمل تغطي الفئات السبع للأصول السكنية.

وتعود "منصة الشركات الناشئة"، إحدى أبرز الفعاليات المنتظرة على أجندة قمة مستقبل الضيافة، لتمنح رواد الأعمال فرصة للتواصل المباشر مع منظومة الضيافة والأغذية والمشروبات الأسرع نمواً في المنطقة.وتوفر القمة العالمية لمستقبل الضيافة للمستثمرين فرصاً نوعية للتواصل وعقد الصفقات في واحدة من أسرع أسواق الضيافة نمواً، من خلال عدد من الفعاليات والمبادرات المخصصة لهم من بينها "غرفة الصفقات"، التي تستعرض مجموعة مختارة من أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والمشاريع الرائدة.

ويمكن للمستثمرين المشاركة في "صالة المستثمرين"، وهي مساحة حصرية للتواصل تقتصر على المدعوين، إلى جانب "إفطار المستثمرين"، الذي يجمع كبار صناع القرار لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل الرؤى حولها.

وتحتفي القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 أيضاً برواد القطاع الذين تعكس مسيرتهم المهنية التميز والابتكار والحرص على إلهام الأجيال المقبلة من قادة الضيافة، وذلك من خلال "جوائز القمة العالمية لمستقبل الضيافة" وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة هذا العام يوم 29 سبتمبر، لينضم إلى نخبة من الفائزين السابقين.