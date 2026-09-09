دبي القابضة ترسي أكبر عقد إنشائي في تاريخها بـ 5 مليارات درهم

سموه:

نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم نمو دبي

الاستثمار الهادف والانضباط في التنفيذ وراء نجاح دبي

مشاريع «دبي القابضة» تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مستدامة

نواصل تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار

نستثمر في أصول تحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات والأجيال القادمة

دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للمواهب والاستثمار

عناوين:

ترسية العقد على شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» لتنفيذ المشروعين

«سكيدمور وأوينغز وميريل» تتولى تصميم المقر الجديد لدبي القابضة المقرر افتتاحه في 2029

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات».

ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد.

وسينضم المقر الجديد إلى أبرز الصروح المعمارية في دبي، وسيوحد أعمال المجموعة في بيئة عمل متكاملة تركز على التعاون والاستدامة وصحة الموظفين وجودة حياتهم، في أحد أبرز المواقع التجارية في الإمارة، على أن يفتتح المبنى في عام 2029. كما يشمل العقد استكمال مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات»، الذي يضم 754 وحدة سكنية تحمل علامة جميرا موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليضيف حضوراً معمارياً مميزاً إلى سوق المساكن الفاخرة في دبي.

حضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة أو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب كل من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وتيان سانشوان، رئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»، وعدد من كبار ممثلي الجانبين.

وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة: «نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل، وثقة في الاستثمار الهادف، وانضباط في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بما يترجم الطموح إلى نتائج ملموسة. وانطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات التي نخدمها والأجيال القادمة، مستندين إلى قاعدة قوية من الإمكانات والخبرات».

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «اكس»: «شهدت اليوم توقيع أكبر عقد إنشاءات في تاريخ دبي القابضة، بقيمة 5 مليارات درهم، والذي أُسند إلى شركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»، لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة، إلى جانب مشروع «جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات»».

وأشار سموه على أن: «هذا الاستثمار يشكل امتداداً لالتزام دبي القابضة طويل الأمد بدعم مسيرة نمو دبي، وتطوير مشاريع نوعية تسهم في تعزيز تنافسية اقتصادها، وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال والاستثمار، وترتقي بجودة الحياة في المدينة».

وأضاف سموه: «نواصل في دبي العمل برؤية واضحة وطموح لا يتوقف، لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ووجهة تستقطب أفضل الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم».

«وعلى مدى أكثر من عقدين اضطلعت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة التحول التي شهدتها الإمارة، وأسهمت أعمالنا في توليد نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ويجسد هذا الاستثمار طموحنا طويل الأمد، إذ نواصل إرساء معايير جديدة لما تستطيع مدينة عالمية تحقيقه، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب».

وتولت شركة «سكيدمور وأوينغز وميريل» (SOM)، إحدى أشهر شركات العمارة والهندسة والتخطيط العمراني عالمياً، تصميم المقر الجديد لدبي القابضة، وتضم قائمة أعمالها عدداً من أشهر المباني. ويهيئ المقر بيئة عمل مترابطة، ويتخذ شكلاً دائرياً مميزاً، وتنتظم مساحات العمل حول بهو مركزي مفتوح للهواء الطلق وفناء منسق بالنباتات. وتكمل الشرفات الواسعة هذا الهيكل المعماري الفريد بمساحات تشجع على التعاون وتبادل الأفكار بين فرق العمل.

وتمثل صحة الموظفين وجودة حياتهم واعتبارات الاستدامة واعتماد أحد الحلول التكنولوجية أولويات أساسية في التصميم، ويترجم هذا التوجه التزام دبي القابضة بالتنمية المستدامة إلى عناصر عملية في بيئة العمل. ويراعي المقر الجديد كفاءة استخدام الموارد ويحسن تجربة العمل ويهيئ بيئة تواكب احتياجات كوادر المجموعة اليوم وفي المستقبل. وتطمح المجموعة إلى أن يحقق المبنى معايير دولية متقدمة في الاستدامة وجودة تجربة الموظفين، وأن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.

استراتيجية واضحة

من جانبه، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «يبين هذا الالتزام حجم الاستثمارات التي نواصل توجيهها للمستقبل، كما يعكس استراتيجية واضحة للنمو ونهجاً مدروساً في تخصيص مواردنا المالية. إذ نوجه رأس المال نحو تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة ودبي عموماً.

ويدشن مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من مسيرة تطور أعمالنا، بتصميم يستند إلى معايير عالمية ويرسي معياراً جديداً للمساحات المكتبية الفاخرة في دبي، ويراعي احتياجات الكفاءات التي تصنع مستقبلنا اليوم وفي الأعوام المقبلة. ويترجم مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» الطموح نفسه إلى مشروع سكني فاخر يضيف وجهة مميزة إلى إحدى أبرز مناطق المدينة، ويثري محفظتنا العقارية».

وقال تيان سانشوان، رئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»: «نعتز باختيار دبي القابضة لشركتنا لتنفيذ هذين المشروعين النوعيين، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين. لقد أسهمت بيئة الأعمال الاستثنائية في دبي، بما تقوم عليه من انفتاح وتكافؤ للفرص، في نجاح أعمالنا في الإمارة، وأرست الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أسس هذه البيئة. وتعكس هذه المشاريع النوعية مرونة اقتصاد دبي وقوته، ما يعزز ثقتنا باستمرار نموه. ونؤكد التزامنا مواصلة دعم مسيرة دبي، ونفخر بالإسهام في تطويرها وتحقيق طموحاتها للمستقبل».

وستتولى الشركة أيضاً تنفيذ «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات»، المشروع السكني المميز الذي تطوره «مِراس» في إحدى أرقى مناطق دبي. وتولت شركة «إس سي دي إيه أركيتكتس» تصميم هذا المشروع الذي يجمع بين العمارة المعاصرة وكرم الضيافة العربية وخبرة جميرا المعروفة في الخدمة، إلى جانب مجموعة منتقاة من تجارب أسلوب الحياة والصحة والاستجمام. ويرتبط موقعها مباشرة بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة والحياة العصرية في دبي، ومن المقرر بدء تسلم الوحدات في عام 2030.

وبدأت أعمال شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» في دولة الإمارات عام 2003، ونجحت منذ ذلك الحين في إنجاز أكثر من 110 مشاريع كبرى في دول الخليج تشمل المساكن والمباني التجارية والضيافة والبنية التحتية. وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لمجموعتها الأم، الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، إحدى أكبر مجموعات الإنشاءات والاستثمار في العالم.