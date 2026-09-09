جوجل تخطط لاستثمار 15.1 مليار دولار في فنلندا



تعتزم شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت تنفيذ أكبر استثمار لها في أوروبا، وهو إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 15.1 مليار دولار في فنلندا.

وأضافت الشركة في بيان -الأربعاء- أن الاستثمارات على مدى العامين المقبلين ستشمل إنشاء ثلاثة مراكز بيانات جديدة على الأقل بالإضافة إلى توسيع مركز للبيانات الحالي التابع لها في مدينة هامينا جنوب شرق البلاد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت رئيسة الاستثمارات روث بورات في بيان «شركة جوجل فخورة بتعميق جذورها في فنلندا بأكبر استثمار فردي للشركة في أوروبا».

تأتي تلك الخطوة في إطار جهود شركة ألفابت للإسراع من توسيع قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث رفع وادي السيليكون عملاق التكنولوجيا الحديثة في يوليو توقعاته بالنسبة للإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 205 مليارات دولار هذا العام، في سباق مع منافسيه للهيمنة على مشهد الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة لفنلندا، يمثل الاستثمار دفعة رئيسية، حيث تكافح لإنعاش النمو الاقتصادي.