1.8 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» خلال النصف الأول من 2026



أعلنت «ماجد الفطيم»، الأربعاء، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، مسجلة أرباحاً قياسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 2.5 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 11% على أساس سنوي.

وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بعد احتساب الضريبة بنسبة 25% ليصل إلى 1.8 مليار درهم. كما سجلت الأرباح نمواً فاق نمو الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 17.5 مليار درهم، ما يعكس تزايد مساهمة أعمال التطوير العقاري ومراكز التسوق ودور السينما والأعمال الرقمية ذات هوامش الربح الأعلى في أداء المجموعة بوجه عام.

ويعكس الأداء قوة النموذج المتنوع والمتكامل لأعمال المجموعة، والذي يجمع بين الوجهات والمجتمعات السكنية وتجارة تجزئة المواد الغذائية والترفيه وأسلوب الحياة والمنصات الرقمية.

وبلغ صافي الاقتراض في نهاية النصف الأول 13.2 مليار درهم، فيما حافظت المجموعة على هيكل دين متوازن وسيولة نقدية قوية، إلى جانب التسهيلات الائتمانية المتاحة، بما يوفر تغطية لصافي احتياجاتها التمويلية لأكثر عن عامين ونصف. وبلغ إجمالي قيمة أصول المجموعة نحو 73 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، ما يؤكد قوة مركزها المالي.

التوظيف المدروس

وقال فاضل عبد الباقي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تستمد «ماجد الفطيم» قدرتها على تحقيق النمو بنهجها المنضبط في إدارة أعمالها والتوظيف المدروس لرأس المال والتزامها الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، نواصل ترسيخ ثقافة مؤسسية تتطلع إلى المستقبل من خلال الارتقاء بتجارب المتعاملين وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا والاستثمار استباقياً لمواكبة تطلعات المتعاملين المتغيرة، ما ينعكس على قدرتنا لمواصلة النمو والازدهار مستقبلاً».

الارتقاء بالتجارب

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تعكس هذه النتائج قوة محفظة أعمال «ماجد الفطيم» وتنوعها وتكاملها، حيث نواصل تحقيق النمو عبر أعمالنا في 14 سوقاً، مدعومين بأداء قوي في عدد من القطاعات، بدءاً من مشاريع التطوير والارتقاء بالتجارب التي تقدمها وجهاتنا إلى المنصات الرقمية وأعمالنا التي يتفاعل معها العملاء بشكل مباشر. كما أسهم التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا في تعزيز الربحية وتحقيق أداء قوي على مستوى المجموعة. ومع تطلعنا نحو المستقبل، سنواصل البناء على هذا الزخم وتعزيز التكامل بين أعمالنا، إلى جانب الاستثمار في الوجهات والمنصات والتقنيات التي تفتح أمامنا فرصاً جديدة للنمو وتدعم المرحلة المقبلة من مسيرة «ماجد الفطيم»».

واصلت محفظة الوجهات والمجتمعات التابعة للمجموعة أداء دورها الاستراتيجي في دعم نمو أعمالها، حيث حافظ قطاع التطوير العقاري على مكانته كأحد أبرز محركات نمو المجموعة، مسجلاً ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 38% على أساس سنوي، حيث تجاوزت قيمة مشاريع التطوير 100 مليار درهم، فيما بلغت قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها حتى تاريخه 2.8 مليار درهم. كما تشمل المشاريع اتفاقية بقيمة 62 مليار درهم مع «دبي الجنوب» لتطوير مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 22 مليون قدم مربعة، إلى جانب الشراكة مع «ميدار» لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات في العاصمة المصرية القاهرة. كما أحرزت الأعمال الإنشائية تقدماً في مشروع «غاف وودز» ومشروع إعادة تطوير مول الإمارات.

وفي غرب القاهرة، وضعت المجموعة حجر الأساس لمشروع «جانكشن»، مجمع الأعمال متعدد الاستخدامات من الجيل الجديد. وتمثل المرحلة الأولى من المشروع جزءاً من استثمارات تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه مصري.

وعلى مستوى محفظة إدارة الأصول، واصلت مراكز التسوق تحقيق أداء قوي، مدفوعة باستمرار الطلب ونشاط التأجير والأداء الجيد للمستأجرين، ما أسهم في نمو إيراداتها بنسبة 12% على أساس سنوي. وقد ساعد هذا الأداء في تعويض تراجع الطلب السياحي على أعمال الفنادق خلال الربع الثاني، ليسجل صافي الإيرادات الإجمالية لمحفظة إدارة الأصول نسبة نمو وصلت إلى 4% على أساس سنوي، وبقيمة 2.3 مليار درهم.

وعلى مستوى محفظة أعمال المجموعة، واصلت القطاعات الأخرى الإسهام في دعم الأداء العام، حيث سجلت دور السينما أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، مع نمو الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي، ما عزز أداء قطاع الترفيه وأسهم في تعويض تراجع الطلب نسبياً على بعض الأنشطة والخدمات الترفيهية الأخرى.

وافتتحت المجموعة 5 متاجر جديدة خلال النصف الأول من العام، وفي الوقت نفسه، واصلت وجهات «ماجد الفطيم» استقطاب أبرز علامات التجزئة العالمية إلى المنطقة.

وبالإضافة إلى أدائها المالي، واصلت «ماجد الفطيم» دورها في إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية أوسع في مختلف أسواق المنطقة، من خلال منظومة أعمالها التي تربط ملايين المتعاملين بآلاف الشركات، وتسهم في دعم فرص العمل وريادة الأعمال والسياحة والاستثمار. كما قدم برنامج «معاً» التابع لـ«ماجد الفطيم»، والمصمم لدعم الشركات المحلية ومساعدتها على النمو والتوسع، الدعم لأكثر من 70 علامة تجارية، بما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد على نطاق أوسع.