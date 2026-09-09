«المركزي» يصدر مسكوكة تذكارية احتفاءً بإسهامات «اتحاد المصارف»

أصدر مصرف الإمارات المركزي مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاءً بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات، ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982.

يتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة الشعار الرسمي لاتحاد مصارف الإمارات وكلمة «منذ 1982» إلى جانب عبارة «عاش اتحاد إماراتنا» المستوحاة من النشيد الوطني، و«اتحاد مصارف الإمارات» باللغتين العربية والإنجليزية.

أما الوجه الخلفي فيتضمن القيمة الاسمية للمسكوكة البالغة «100 درهم»، محاطة بعبارة «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، نعرب عن خالص الشكر لمصرف الإمارات المركزي على هذه اللفتة التي تأتي لتؤكد التعاون الوثيق بيننا والدور الذي يقوم به اتحاد مصارف الإمارات «الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية» في دعم الأسس المتينة للقطاع المصرفي وتعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأكد الالتزام بمواصلة مسيرة النمو عبر دعم كافة الجهود الهادفة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد، وتحقيق أولوياتها الاستراتيجية. وقد تم إصدار 1000 مسكوكة يزن كل منها 60 غراماً من الفضة، وتم تسليم المسكوكات التذكارية إلى اتحاد مصارف الإمارات، ولن تكون متاحة للبيع لدى المصرف المركزي أو الاتحاد.