شركة إماراتية تحصل على وسام الهلال الأخضر القمري برتبة فارس

منح الرئيس غزالي عثماني، رئيس اتحاد جزر القمر، المهندس علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية، وسام الهلال الأخضر القمري برتبة فارس، تقديراً لدوره في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في جزر القمر.

وجاء التكريم عقب إنجاز مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميغاواط، مدعوماً بـ16 ميغاواط ساعة من أنظمة تخزين الطاقة، عبر جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي.

وقد تم تمويل محطات المشروع من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، وتنفيذها من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وإدارتها من قبل «جلوبال ساوث يوتيليتيز».

ويعد هذا التكريم ثالث تقدير وطني يحصل عليه الشمري من حكومة أفريقية خلال أقل من عام، حيث جاءت جميعها بعد إنجاز مشاريع رئيسية في البنية التحتية للطاقة تحت قيادته.

ففي سبتمبر 2025، منحه رئيس جمهورية تشاد «وسام الفارس الوطني من الطبقة الأولى»، عقب إنجاز مشروع «نور تشاد» للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط خلال ثمانية أشهر.

وفي أغسطس 2026، منحه رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وسام الاستحقاق لأفريقيا الوسطى برتبة قائد، بعد إنجاز محطة «ساكاي» للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، والتي رفعت قدرة توليد الكهرباء في البلاد بأكثر من 60%.