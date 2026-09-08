«أبوظبي التجاري» يطلق بطاقة «تاتش بوينتس فليكس»

كشف بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق بطاقة «تاتش بوينتس فليكس»، في ابتكار رقمي هو الأول من نوعه، أتاحته منظومة «جيوَن»، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات، وما تجسده من رؤية متقدمة لمستقبل المدفوعات الوطنية. ومن خلال إرساء بنية تحتية متطورة لجيل جديد من حلول الدفع الوطنية، توفر «جيوَن» للمؤسسات، ومنها بنك أبوظبي التجاري، منصة تمكّنها من تجاوز النماذج التقليدية، وابتكار حلول محلية جديدة تقدم قيمة حقيقية للعملاء.

ويأتي «تاتش بوينتس فليكس» تجسيداً عملياً لهذه الإمكانات، من خلال نقل تجربة المكافآت من إطارها التقليدي إلى تجربة دفع رقمية أكثر مرونة وفورية. ويمنح «تاتش بوينتس فليكس» رصيد نقاط المكافآت بُعداً جديداً، بتحويله إلى قوة شرائية فورية عبر بطاقة رقمية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من مكافآتهم مباشرة في سداد مشترياتهم لدى المتاجر في مختلف أنحاء الدولة.

وعلى خلاف برامج المكافآت التقليدية، التي يقتصر استخدامها على شبكة محدودة من المتاجر المشاركة أو تتطلب بطاقة ائتمان أو خصم مباشر لإتمام عملية الشراء، يتيح «تاتش بوينتـس فليكـس» سداد قيمـة المشتريـات مباشـرة من رصيـد نقـاط «تاتش بوينتس» عبر بطاقة رقمية فورية. ما يتيح للعملاء تجاوز مفهوم الاستبدال التقليدي واستخدام مكافآتهم كوسيلة دفع فورية، في أي وقت ومن أي مكان في دولة الإمارات.

ويعكس إطلاق البطاقة نقلة نوعية في تجربة العملاء مع الخدمات المصرفية والمكافآت، بما يواكب تطلعاتهم نحو مزايا أكثر سهولة وبشكل فوري، ويمنحهم تجربة دفع أكثر تكاملاً وسلاسة. ويُعد «تاتش بوينتس» من أبرز برامج المكافآت المصرفية في دولة الإمارات، إذ يتيح للعملاء الحصول على نقاط المكافآت لدى مجموعة واسعة من المتاجر، ومن خلال أنشطتهم المصرفية، بما يشمل المدفوعات، والإنفاق بالبطاقات، والادخار، والاستثمار.

ومن خلال تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية، يمكن للعملاء إصدار بطاقة «تاتش بوينتس فليكس» وتفعيلها فوراً، وإضافتها إلى محفظتهم الرقمية المفضلة، والبدء باستخدامها لإتمام مشترياتهم اليومية لدى المتاجر في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويؤسس «تاتش بوينتس فليكس» لتحول نوعي في برامج الولاء، تنتقل معه المكافآت من ميزة إضافية إلى جزء متكامل من التجربة المصرفية، بما يعزز قيمتها للعملاء ويجعلها أكثر ارتباطاً بالاحتياجات اليومية ومتطلبات الحياة العصرية. ويعكس هذا الإطلاق التزام البنك المستمر بتطوير حلول مصرفية تواكب تطلعات الجيل الجديد وتسهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات.