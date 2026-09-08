الاقتصادات الناشئة في قلب منظومة التجارة العالمية الجديدة

أكدت قمة AIM للاستثمار 2026 أن الاقتصادات الناشئة الأسرع نمواً لم تعد على هامش منظومة التجارة العالمية، بل أصبحت في صميمها، مدفوعة بتنامي تجارة دول الجنوب التي تقترب قيمتها من 7 تريليونات دولار سنوياً، بما يعادل نحو ربع إجمالي تجارة السلع العالمية.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، خلال اجتماع الأسواق العالمية في القمة، مشيراً إلى أن منظومة التجارة العالمية خضعت لاختبار شديد خلال العام الجاري، وأن القدرات التي أثبتت صمودها هي تلك التي جرى بناؤها وترسيخها قبل وقوع الأزمات.

واستشهد جعفر بكفاءة الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات والممرات البرية في استيعاب الشحنات التي أعيد توجيهها خلال أسابيع، مؤكداً أن مرونة سلاسل الإمداد لا تعتمد فقط على كفاءة الخطط الأساسية، وإنما كذلك على موثوقية البدائل عند الأزمات.

وقال: إن الإمارات وقعت نحو 40 اتفاقية شراكة اقتصادية خلال فترة زمنية قياسية، دخل نصفها تقريباً حيز التنفيذ، معتبراً أن الحكومات تضع المبادئ والأطر التي تتيح للشركات بناء شبكات تجارية واستثمارية أكثر تكاملاً، من حكومة إلى حكومة، ومن شركة إلى شركة، ومن عقدة لوجستية إلى أخرى.

وفي ظل التسارع الرقمي، شدد جعفر على أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على إعادة توجيه سلاسل إمداد كاملة خلال وقت قياسي، إلا أن التكنولوجيا تزيد الحاجة إلى عنصر أساسي هو الثقة، باعتبارها شرطاً لصحة البيانات واتساق المعايير وفعالية التنظيم، فضلاً عن دور العلاقات المباشرة في معالجة المشكلات عند تعطل الأنظمة.

وحدد جعفر رأس المال الخيري باعتباره ركيزة ثالثة في منظومة التجارة، إلى جانب الحكومة والأعمال، موضحاً أن مرونته وقدرته على سد الفجوات وتمويل مواطن الضعف تسهمان في تعزيز صلابة المنظومة واستدامتها.

وأشار إلى أن الإمارات حافظت على انفتاحها ومرونتها خلال أزمات متعاقبة، من صدمات النفط والأزمة المالية إلى جائحة كورونا والاضطرابات الأخيرة، لافتاً إلى ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 13% خلال النصف الأول من 2026.

وأكد أن هذا الأداء لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والشراكات وممرات التجارة، قائلاً: إن ما بنته الإمارات «لم يكن للإمارات وحدها، فالبوابة تُبنى لمرور الآخرين عبرها».

وتُعقد قمة AIM للاستثمار 2026 في دورتها الخامسة عشرة من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة حكومات وقيادات أعمال ومؤسسات استثمارية من مختلف الأسواق، تحت شعار «إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل».