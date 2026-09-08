«ستونغيت كابيتال» تطلق مكتباً عائلياً مستقلاً في دبي لإدارة ثروة عائلة بريطانية

أطلقت شركة «ستونغيت كابيتال» رسمياً مكتباً عائلياً مستقلاً في دبي، بهدف إدارة وتنمية ثروة عائلة مقرها المملكة المتحدة، في خطوة تعكس تنامي دور الإمارة مركزاً إقليمياً لإدارة الثروات والاستثمارات العائلية العابرة للحدود.

وكشفت منصة «سيتي واير ميدل إيست» أن المكتب الجديد سيعمل وفق إطار مؤسسي يركز على الحفاظ على ثروة العائلة وتنميتها على المدى الطويل، مع إدارة أصولها وشؤونها المالية عبر ولايات قضائية متعددة.

وسيتولى المكتب مجموعة واسعة من المهام، تشمل إدارة الاستثمارات والحوكمة وتخطيط التعاقب ونقل الثروة بين الأجيال وإدارة المخاطر والأعمال الخيرية، إلى جانب تنسيق الملفات القانونية والضريبية بالتعاون مع مستشارين مهنيين متخصصين.

وقالت «ستونغيت كابيتال» إن هدفها يتمثل في بناء مكتب عائلي خاص ذي رؤية مستقبلية، يجمع بين الحوكمة والخبرة والتكنولوجيا والانضباط المؤسسي، بما يتيح حماية الثروة وتنميتها واستدامتها عبر الأجيال.

مزيج من الأسواق العامة والخاصة

وعلى المستوى الاستثماري، يعتزم المكتب الجمع بين استثمارات الأسواق العامة وفرص منتقاة في الأسواق الخاصة، مستفيداً من العلاقات مع مؤسسات الخدمات المصرفية الخاصة وشبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين.

وتشمل الفرص الاستثمارية التي تدرسها الشركة حالياً مجموعة من القطاعات، من بينها الذكاء الاصطناعي والضيافة والعقارات والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والرياضة، في توجه يعكس تنويع محفظة الاستثمار بعيداً عن التركيز على فئة واحدة من الأصول.

كما ستشكل التكنولوجيا والبيانات عنصراً أساسياً في نموذج عمل المكتب، إذ تعتزم «ستونغيت كابيتال» دمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة القائمة على البيانات والأتمتة في عمليات الاستثمار وإدارة المخاطر والهيكلة والعمليات التشغيلية.

فريق يتوسع بنهاية العام

وبالتوازي مع إطلاق المكتب، بدأت الشركة تشكيل فريق متخصص لقيادة عمليات الاستثمار ودفع استراتيجية النمو، على أن تعلن لاحقاً عن المناصب القيادية الرئيسية، ومن بينها الرئيس التنفيذي ورئيس شؤون الاستثمار.

وينطلق المكتب حالياً بفريق يضم 7 موظفين، على أن يرتفع العدد إلى 11 موظفاً بحلول نهاية عام 2026، في إطار خطة لبناء منصة متخصصة لإدارة الثروات والاستثمارات العائلية.

ويأتي إطلاق المكتب في دبي في وقت تشهد فيه الإمارة توسعاً في منظومة إدارة الثروات والمكاتب العائلية، مدفوعة بموقعها مركزاً مالياً عالمياً، وتطور بنيتها التنظيمية والمالية، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والثروات العالمية.

ويعكس نموذج «ستونغيت كابيتال» توجهاً متزايداً لدى العائلات ذات الثروات الكبيرة نحو إنشاء هياكل مؤسسية متخصصة لا تقتصر على إدارة الاستثمارات، بل تمتد إلى الحوكمة والتعاقب وإدارة المخاطر والتخطيط طويل الأجل للثروة، بما يضمن استمراريتها وانتقالها بين الأجيال.