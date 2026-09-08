"الإمارات للألمنيوم" توقع اتفاقية لنقل تقنيتها المطورة في صهر الألمنيوم إلى الهند



أبرمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية مع شركة الألمنيوم الوطنية المحدودة (نالكو)، وهي شركة تابعة لوزارة المناجم في حكومة الهند، لنقل تقنيتها الصناعية DX+ Ultra لصهر الألمنيوم، المطورة في دولة الإمارات، إلى الهند لاستخدامها في مشروع رئيسي لتوسعة مصهر نالكو.

تم توقيع الاتفاقية بحضور بريجندرا براتاب سينغ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نالكو، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ووقع الاتفاقية كل من عبدالله الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لعمليات الإنتاج في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وبيجو كيه، المدير العام للمشاريع في شركة نالكو. كما حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين في شركة نالكو، من بينهم جاغديش أرورا، مدير المشاريع والشؤون الفنية، وأبهاي بيهوريا، المدير المالي.

وستقوم شركة نالكو بتنفيذ مشروع توسعة مصهرها القائم في أنجول بولاية أوديشا، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنوياً، بالاعتماد على تقنية الصهر DX+ Ultra التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. واختارت نالكو الإمارات العالمية للألمنيوم مزوداً للتكنولوجيا للمشروع بعد عملية مناقصة تنافسية.

ويسهم المشروع في زيادة إنتاج شركة نالكو من الألمنيوم إلى أكثر من ضعف مستوياته الحالية، ومن المتوقع بدء إنتاج الألمنيوم بحلول نهاية عام 2030.

وتعد تقنية DX+ Ultra التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى أكثر تقنيات صهر الألمنيوم كفاءة في العالم.

مصاهر الألمنيوم

وقال بريجندرا براتاب سينغ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نالكو: «يسعدنا اختيار شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الرائدة عالمياً في تطوير تقنيات صناعة الألمنيوم، شريكاً لتزويد مشروع توسعة مصهر أنجول بتقنيات الصهر المتطورة. وستسهم تقنية DX+ Ultra التي طورتها الشركة في الارتقاء بالمشروع ليصبح واحداً من أكثر مصاهر الألمنيوم كفاءة في الهند. ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الفنية لفريق الإمارات العالمية للألمنيوم خلال مرحلتي الإنشاء وبدء التشغيل، بما يضمن استخدام تقنية الشركة في الهند بنجاح».

ركيزة أساسية

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يشكل الابتكار والتطوير التكنولوجي ركيزة أساسية في تعزيز القدرة التنافسية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وترسيخ مكانتها في قطاع الألمنيوم العالمي. وعلى مدى عقود، طورت الشركة تقنياتها الخاصة التي أسهمت في تعزيز كفاءة عملياتها، وأصبحت اليوم توفر فرصاً جديدة للنمو وتنويع مصادر الإيرادات من خلال نقل هذه التقنيات إلى شركات الألمنيوم حول العالم». وأضاف: «يمثل اختيار شركة نالكو لتقنية الإمارات العالمية للألمنيوم لمشروع توسعة مصهرهم محطة مهمة في مسيرة تطوير أعمالنا التكنولوجية وبناء اقتصاد وطني قائم على التكنولوجيا والمعرفة. ونتطلع إلى العمل مع نالكو والمساهمة بخبراتنا في تنفيذ المشروع بنجاح».

وبموجب الاتفاقية، تمنح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركة نالكو ترخيصاً لاستخدام تقنية DX+ Ultra لبناء خلايا الاختزال بطاقة إنتاجية تبلغ 0.5 مليون طن سنوياً في مصهر الألمنيوم بأنجول، كما ستوفر خبراء متخصصين لدعم تطوير المشروع. وستتولى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تدريب موظفي نالكو على تشغيل خلايا الاختزال المصممة باستخدام تقنياتها.

وطورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنية صهر الألمنيوم الخاصة بها في دولة الإمارات على مدار أكثر من 30 عاماً عبر أكثر من 10 أجيال من هذه التقنية. واعتمدت الشركة على تقنياتها في جميع مشاريع توسعة مصاهرها منذ تسعينيات القرن الماضي، كما قامت بتحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة باستخدام هذه التقنيات.

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنية العمليات الأساسية الخاصة بها على المستوى الدولي، في خطوة مهمة لدعم اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات. وفي عام 2016، رخصت الشركة تقنية الصهر DX+ Ultra لشركة ألمنيوم البحرين لاستخدامها في مشروع توسعة الخط السادس.