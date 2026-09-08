«سفين للأحواض الجافة» تضيف حوضاً عائماً بطول 230 متراً في ميناء زايد

أعلنت سفين للأحواض الجافة، الشركة المتخصصة في بناء السفن وإصلاحها، والتابعة لـ«نواتوم البحرية»، عن توسيع عملياتها في مجال الأحواض الجافة، من خلال إضافة حوض عائم بطول 230 متراً في ميناء زايد بأبوظبي.

وتم تصميم الحوض الجديد لاستقبال السفن التجارية العابرة للمحيطات، وتلبية احتياجات مشاريع إصلاح منصات الحفر البحرية، بما يعزز خدمات سفين للأحواض الجافة في إصلاح السفن وصيانتها وتجديدها، ويسهم في تعزيز مرونة العمليات، وتسريع الاستجابة لمتطلبات المتعاملين.

وتدير سفين للأحواض الجافة، وهي مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «بريمير للخدمات الهندسية البحرية»، حالياً منشآت لأحواض بناء وإصلاح السفن، تمتد على مساحة أكثر من 170,000 متر مربع، في ميناء خليفة وميناء زايد بأبوظبي.ويقع الحوض العائم الجديد بطول 230 متراً في ميناء زايد.

ويعد الأكبر من نوعه في الإمارات، كما يتميز بقدرة رفع حتى 21,000 طن، ويمتد بمحاذاة رصيف بحري طوله 1,000 متر.

وقال الكابتن عمار الشيبه الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: «تمثل إضافة الحوض العائم خطوة مهمة في مسيرة التوسع المستمر لقدرات سفين للأحواض الجافة.

ومن خلال زيادة طاقتنا الاستيعابية، بما يتيح خدمة السفن الأكبر حجماً، وتنفيذ مشاريع الصيانة، فإننا نعزز قدرتنا على تزويد متعاملينا بحلول صيانة أسرع وأكثر مرونة، بالتوازي مع رفع كفاءة عمليات أسطولنا».