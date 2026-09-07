«طلبات» و«سبيس 42» تواصلان الرهان على أسهمهما بشراء مليون سهم

واصلت شركتا طلبات هولدينغ وسبيس 42 تعزيز حضورهما في أسواق المال الإماراتية عبر تنفيذ عمليات جديدة ضمن برامج إعادة شراء الأسهم، في خطوة تعكس ثقة الإدارتين في الأداء المستقبلي للشركتين وجاذبية تقييماتهما السوقية.

فقد أعلنت طلبات هولدينغ شراء مليون سهم بمتوسط سعر بلغ 1.18 درهم للسهم، لترتفع نسبة الأسهم التي أعادت شراءها منذ إطلاق البرنامج إلى 0.54% من رأس المال المصدر، فيما كشفت سبيس 42 عن شراء نحو 1.01 مليون سهم بمتوسط سعر 2.0396 درهم للسهم وبقيمة إجمالية تقارب 2.1 مليون درهم، ضمن برنامج إعادة شراء معتمد من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه متزايد للشركات المدرجة نحو الاستفادة من برامج إعادة الشراء لدعم قيمة أسهمها وتعزيز العائد للمساهمين.

وفي التفاصيل، أعلنت شركة طلبات هولدينغ بي إل سي شراء مليون سهم من أسهمها (أسهم خزينة)، الاثنين، بمتوسط سعر شراء 1.180 درهم.

وقالت إن نسبة الأسهم المشتراة من رأس المال المصدر حتى الآن بلغت 0.54%، مبينة أن عدد الأسهم المتبقية للشراء نحو 1039.4 مليون سهم.

يشار إلى أن شركة طلبات كانت قد أعلنت أنها قامت ببدء شراء أسهمها وفقاً لبرنامج شراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى 5% من الأسهم الصادرة عنها، اعتباراً من تاريخ 18 مايو 2026.

من جهة أخرى، أعلنت شركة سبيس 42، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، شراء قرابة 1.01 مليون سهم من أسهمها ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم، وذلك خلال جلسة الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026.

وقالت الشركة في إفصاح لها إن الأسهم تم شراؤها بمتوسط سعر شراء بلغ 2.0396 درهم للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 2.10 مليون درهم.

وأوضحت أن نسبة الأسهم المشتراة خلال الجلسة تمثل نحو 0.021% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، مبينة أن عدد الأسهم المتبقية للشراء تبلغ نحو 96.24 مليون سهم.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد وافق على برنامج إعادة شراء أسهم الشركة بتاريخ 13 أغسطس 2026، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة في 6 يوليو 2026 على تنفيذ قرار الجمعية العمومية بإعادة شراء ما لا يتجاوز 2.5% من إجمالي أسهمها المصدرة.