معرض «الساعات والمجوهرات» يعود إلى الشارقة 30 سبتمبر

تتجه أنظار المهتمين ومحبي المجوهرات والساعات إلى الشارقة مع اقتراب انطلاق النسخة 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026.

ويعود المعرض في دورته الجديدة ليواصل مسيرته التي امتدت لأكثر من 5 عقود، ليقدم للزوار والمتخصصين فرصة للاطلاع على أحدث التصاميم والمجموعات في عالم المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة، إلى جانب التعرف على أبرز الاتجاهات التي يشهدها القطاع، ضمن منصة تجمع المصنعين والمصممين والعلامات التجارية والمهتمين بهذا المجال.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «يأتي المعرض في وقت يشهد فيه قطاع المجوهرات والساعات تطورات متسارعة على مستوى التصميم والتقنيات وأنماط الطلب.

ويوفر مساحة تجمع المصنعين والعلامات التجارية والمصممين والمتخصصين والمشترين، بما يتيح الاطلاع على مستجدات السوق والتعرف إلى توجهاته، إلى جانب بحث فرص التعاون وتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق جديدة».