«التخطيط والمساحة» تفتح نافذة الفرص على الأراضي الحكومية في الشارقة

وضعت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة الفرص الاستثمارية على الأراضي الحكومية في واجهة المشهد أمام المستثمرين المشاركين في قمة AIM للاستثمار 2026، مستعرضة حزمة من الخدمات والتسهيلات والآليات التي تسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات تدعم النمو الاقتصادي وتواكب احتياجات التنمية في الإمارة.

وتشارك الدائرة في القمة التي تقام في دبي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، ضمن منصة حكومة الشارقة وبالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إلى جانب مجموعة من الجهات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية في الإمارة.

وزار المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، منصة حكومة الشارقة، واطلع خلال جولة ميدانية على ما تقدمه الجهات المشاركة من مبادرات وخدمات ومشروعات وفرص استثمارية تستهدف تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وأكد الشامسي أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز جاهزية الشارقة لاستقطاب المشروعات النوعية، ويدعم استدامة النمو وتوفير بيئة قادرة على مواكبة تطلعات المستثمرين ومتطلبات التنمية المستقبلية.

وتضم منصة حكومة الشارقة عدداً من الجهات التي تمثل منظومة متكاملة لخدمة الاقتصاد والاستثمار، من بينها دائرة التخطيط والمساحة ودائرة التنمية الاقتصادية وشركة «بيئة» ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين «استثمر في الشارقة» وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وفي جناح الدائرة، سلط فريق استثمار الأراضي الحكومية الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات الاستفادة منها، إلى جانب تعريف المستثمرين بالخدمات والتسهيلات التي توفرها الدائرة، بما يساعد على توجيه الأراضي الحكومية نحو الاستخدامات والمشروعات الأكثر توافقاً مع احتياجات التنمية.

كما استعرض الفريق آلية دراسة الفرص الاستثمارية وتحديد الاستخدام الأنسب للأراضي، والتنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة المواقع ورفع جاهزيتها أمام المشروعات، في خطوة تعكس دور التخطيط العمراني في دعم الحركة الاستثمارية وتحويل المواقع المتاحة إلى فرص قابلة للتنفيذ والنمو.

وتأتي مشاركة الدائرة في القمة ضمن جهود الشارقة لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار، وإبراز ما تمتلكه من منظومة حكومية متكاملة تجمع بين التخطيط وتسهيل الإجراءات وتهيئة الفرص، بما يمنح المستثمر مساراً أكثر وضوحاً للانتقال من دراسة الفرصة إلى تنفيذ المشروع.