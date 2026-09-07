«داماك ديجيتال» و«فودافون تركيا» تفتتحان أكبر مركز بيانات في منطقة بحر إيجه باستثمار 100 مليون دولار

افتتحت «داماك ديجيتال»، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في البنية التحتية الرقمية، و«فودافون تركيا» المرحلة الأولى من أكبر مركز بيانات في منطقة بحر إيجه بمدينة إزمير، ضمن شراكتهما طويلة المدى لتطوير البنية التحتية الرقمية في تركيا.

وبُني مركز البيانات الجديد باستثمار يبلغ نحو 100 مليون دولار، وسيعمل مبدئياً بسعة تشغيلية تبلغ 4 ميجاواط، مع خطط للتوسع مستقبلاً لتصل إلى 20 ميجاواط.

وفي إطار هذه الشراكة بين الطرفين، من المُستهدَف أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى نحو 300 مليون دولار.

محطة بارزة

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك وداماك ديجيتال: «يمثل مركز البيانات الجديد في إزمير محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي لتركيا، ويعكس ثقتنا الراسخة في نمو البنية التحتية الرقمية فيها على المدى البعيد. ومع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات القائمة على البيانات لملامح الاقتصادات، ستصبح البنية التحتية الرقمية المتقدمة عنصراً أساسياً للتنافسية الوطنية والابتكار والنمو المستدام. ومن خلال الجمع بين الخبرات المحلية الكبيرة لفودافون تركيا والخبرة العالمية التي تمتلكها داماك ديجيتال، فإننا نسهم في بناء بنية تحتية متطورة وجاهزة لمواكبة المستقبل».

القدرات السحابية

وقال إنجين أكسوي، الرئيس التنفيذي لفودافون تركيا: «يأتي هذا المشروع استكمالاً لاستثمار الشركة طويل الأمد في مستقبل البلاد الرقمي. مع خدمتنا لأكثر من 25 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول، وملايين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وآلاف المؤسسات الكبرى، تترسخ لدينا الثقة أكثر فأكثر بإمكانات النمو الهائلة التي تمتلكها تركيا. ويُعد مركز بيانات إزمير، الذي أُنجز خلال عام ونصف فقط، دليلاً قوياً على هذا الالتزام. ولن يقتصر دور هذه المنشأة على توسيع البنية التحتية لفودافون فحسب، بل سيعزز أيضاً القدرات السحابية وسيادة البيانات في تركيا، بما يلبي احتياجات الشركات المتنامية في معالجة البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».

وافتُتح المركز الجديد في حفلٍ رسمي حضره وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورالوغلو، والرئيس التنفيذي لفودافون تركيا، إنجين أكسوي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة داماك ديجيتال.

يغطي مركز بيانات إزمير مساحة 7,500 متر مربع، وسيستوعب أكثر من 650 خزانة بيانات، وسيعمل مبدئياً بقدرة 4 ميجاواط.

ويتميز مركز البيانات ببنية تحتية عالية الأمان تتوافق مع المعايير الدولية، وهيكل قابل للتوسع مصمم لدعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وستدعم بنيته التحتية أحدث تقنيات وحدات معالجة الرسوميات، بما يتيح تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان وعلى نطاق واسع.