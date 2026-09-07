«الدار» تُطلِق «ساي السعديات» بإجمالي 778 منزلاً

أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق «ساي السعديات»، مشروع سكني جديد في المنطقة الثقافية في السعديات، يرتكز على تصاميم راقية ومبادئ تعزز جودة الحياة، ويقرّب قاطنيه من الطبيعة وطقوس الحياة اليومية الهادئة، ليمنحهم تجربة معيشية تساعد على استعادة التوازن والسكينة.

ويحمل اسم «ساي» معنى السكون والهدوء باللغة اليابانية، وهو ما يتجسّد في تجربة المعيشة بكامل تفاصيلها من خلال مجموعة مختارة من المرافق المشتركة التي تجمع بين جودة الحياة والاسترخاء واللياقة البدنية والتواصل الاجتماعي. وتشمل هذه المرافق أحواضاً للمياه الساخنة والباردة وسط الحدائق، وحديقة «زن» تضم مسبحاً للاسترخاء، ومنصات خارجية لممارسة اليوغا وحدائق تتضمن مساحات مظللة للجلوس والاستمتاع بالطبيعة، إلى جانب 3 صالات رياضية مغلقة، ومناطق خارجية للتمارين الرياضية، وملاعب رياضية.

وتضم المرحلة الأولى من «ساي السعديات» 265 منزلاً موزعة على مبنيين سكنيين، فيما يضم المشروع بكامل مراحله 778 منزلاً ضمن 6 مبانٍ، وتشمل خياراته السكنية شققاً من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات «لوفت» من غرفتي نوم.

التصاميم الداخلية

وتعتمد التصاميم الداخلية في «ساي السعديات» نهجاً مدروساً يوازن بين البساطة والدفء، ليمنح المساحات شخصية متفرّدة وطابعاً أصيلاً وهادئاً. وتتآلف الأحجار والأخشاب والجصّ ذو الملمس البارز مع التفاوتات الطبيعية في الملامس والدرجات اللونية، لتضفي على مختلف أرجاء المشروع أجواء هادئة وهوية مميزة، وتجسّد فلسفة تصميم تحتفي بالجمال الكامن في التفاوت الطبيعي.

ومع إطلاق «ساي السعديات»، تضيف الدار إلى محفظتها السكنية نمطاً جديداً من وحدات «لوفت». وتتميّز هذه الوحدات بمساحات معيشة مفتوحة وأسقف مزدوجة الارتفاع، وغرف نوم في مستوى علوي تطل على منطقة المعيشة الرئيسة، إلى جانب نوافذ واسعة ومساحات رحبة ومناطق مرنة للعمل.