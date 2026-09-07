تصميم داخلي متكامل لمواقف سيارات دبي سكوير مول

دبي - البيان

كشفت دبي سكوير عن رؤيتها لتطوير بيئة مواقف سيارات مكيفة مع تصميم داخلي متكامل، لتمتد جودة الوجهة إلى ما قبل دخول المول، ويصبح الوصول والمغادرة جزءاً من تجربة الزائر المتكاملة.

ويتحدى المفهوم النظرة التقليدية إلى مواقف السيارات باعتبارها بنية تشغيلية بحتة. وبدلاً من ذلك، تتعامل دبي سكوير معها كجزء أساسي من الوجهة: بيئة مريحة وسهلة الاستخدام ومدروسة بصرياً، تربط السيارة بالمول بصورة سلسة.

ويجمع التصور المقترح بين أنظمة التكييف والتشطيبات الداخلية والأسقف والإضاءة والإرشاد المكاني والتفاصيل المعمارية ضمن تجربة واحدة متجانسة. والهدف هو أن يشعر الزوار بجودة دبي سكوير منذ لحظة وصولهم، وأن تكون رحلة الانتقال من السيارة إلى الوجهة بسيطة وهادئة وسلسة.

جودة الوجهة

وقال محمد العبار: «في دبي سكوير، يجب أن تبدأ تجربة العميل قبل مدخل المول. وينبغي أن تكون مواقف السيارات مريحة وسهلة الاستخدام وجميلة التصميم، لا مجرد عنصر ثانوي. فكل جزء من الرحلة، من الوصول إلى المغادرة، يجب أن يعكس جودة الوجهة».

وتستند الرؤية إلى استراتيجية دبي سكوير الأوسع للتنقل. فقد أعلنت إعمار عن دبي سكوير في ديسمبر 2025 بوصفه أول مركز تسوق في العالم مصمم وفق مفهوم القيادة عبر المول، ضمن رؤية تقوم على تكامل وسائل النقل والشوارع الصديقة للمشاة وتجارب التجزئة من الجيل الجديد. ويترجم تصور المواقف المقترح هذه الرؤية في الدقائق الخمس الأولى والأخيرة من كل زيارة.

وتمتد دبي سكوير وجهة للتجزئة والضيافة والأعمال على 2.6 مليون متر مربع ضمن مشروع دبي كريك هاربور، الذي تبلغ قيمته 180 مليار درهم. وتجمع رؤيته بين التنقل المتكامل والشوارع الصديقة للمشاة وتجارب التجزئة من الجيل الجديد.