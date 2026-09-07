تباين أداء أسهم الإمارات.. وسوق دبي فوق 5890 نقطة



تباينت مؤشرات أسواق المال المحلية في بداية تداولات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.12% فوق 5890 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.27%.

وارتفع في سوق دبي أسهم شعاع 7.4%، وسلامة 2.9%، وأمان 3.1%، والفردوس القابضة 5.2%.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم الدار العقارية 0.78%، وأدنوك للغاز 0.62%، وألفا ظبي القابضة 0.54%، وبروج 0.43%.

ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن شهية المستثمرين، مدفوعاً بنتائج مالية قوية للشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول، واستمرار متانة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة.

كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من المحفزات الجديدة التي قد تسهم في تحديد اتجاهات التداول.