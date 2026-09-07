«مِراس» ترسي عقداً لأعمال البناء بـ590 مليون درهم في مشروع «سيتي ووك كريستلين»



أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد رئيسي لأعمال البناء بقيمة تتجاوز 590 مليون درهم على شركة «بارك واي العالمية للمقاولات» (ذ.م.م) لتنفيذ 394 شقة موزعة على 4 مبانٍ سكنية في إطار المرحلة 3 من مشروع «سيتي ووك كريستلين». وقد بدأت أعمال البناء بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول الربع الثالث من عام 2028.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «يعكس التوسع المستمر لمشروع «كريستلين» الطلب المتواصل على أسلوب الحياة الحضرية القائمة على التصميم المتميز في قلب دبي. وتمثل ترسية عقد البناء الرئيسي هذا خطوة متقدمة في تنفيذ المرحلة التالية، استناداً إلى ما تتميز به «سيتي ووك» من مزيج فريد يجمع بين المنازل عالية الجودة وبيئة حضرية راسخة يسهل التنقل فيها سيراً على الأقدام. وسيظل تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط والجودة المستدامة».

وقال طارق زعبي، المدير الشريك في شركة «بارك واي العالمية للمقاولات»: «نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع «مِراس» من خلال تنفيذ أحدث مرحلة من مشروع «سيتي ووك كريستلين». وتركز فرقنا خلال العمل على الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة وإدارة البرنامج طوال فترة تنفيذ البناء. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا التقنية في دعم مشروع «كريستلين» والمساهمة في التطوير المستمر لأحد أبرز الوجهات الحضرية في دبي».

ويأتي تصميم مشروع «كريستلين» ليكون امتداداً لبيئة «سيتي ووك» الحضرية الملائمة للمشاة، حيث يجمع بين المنازل العصرية والمساحات المفتوحة ذات المناظر الطبيعية الخلابة والملامح المائية المميزة. وسيتمتع سكان المجمع السكني بمرافق متنوعة تشمل حمامات السباحة، والمرافق الرياضية، ومركز اللياقة البدنية، ونادياً عائماً، وسينما في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مجموعة «سيتي ووك» المتكاملة من متاجر التجزئة والمطاعم وأماكن الترفيه والمساحات العامة.

ويقع مشروع «سيتي ووك كريستلين» في وسط دبي، ويوفر سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي وشاطئ جميرا وشارع الشيخ زايد ومطار دبي الدولي.