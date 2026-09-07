غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تقدم أدوات «كانفا» المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجاناً للشركات



أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدء توفير خدمات «كانفا» (Canva) للتصميم والاتصال المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة «تمكين الشركات» التابعة للغرفة؛ حيث تتيح المبادرة للشركات الصغيرة والمتوسطة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي، إمكانية الوصول مجاناً إلى أدوات التصميم المتقدمة في «كانفا» وحلولها المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية ودعم نمو منظومة الأعمال في دبي.

ويأتي إطلاق حزمة الخدمات هذه في إطار الاتفاقية التي وقعتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مع «كانفا» لتأسيس المقر الإقليمي للشركة في دبي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026. وتهدف الشراكة إلى دعم 250 ألف شركة رقمية صغيرة ومتوسطة وفرد خلال السنوات الخمس المقبلة، بما ينسجم مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ومن خلال «منصة تمكين الشركات»، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي، الحصول على اشتراك مجاني في باقة Canva Business، حيث تتيح المبادرة الاستفادة من أدوات «كانفا» المتطورة مجاناً لمدة عام لإنشاء مجموعة واسعة من المحتوى المرئي، بما يشمل تصاميم وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والمواقع الإلكترونية ومقاطع الفيديو. كما توفر المنصة «مجموعة أدوات العلامة التجارية» (Brand Kits) التي تتيح لفرق العمل التعاون بكفاءة أكبر، إلى جانب مجموعة من المزايا المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات إنشاء المحتوى، دون الحاجة إلى خبرات متخصصة في التصميم. ويمكن لكل شركة إضافة حساب «كانفا» لـ 50 من موظفيها ما يرتقي بقدراتهم وإمكاناتهم، ويعزز تنافسية الشركة ومجتمع الأعمال بشكل عام.

خطوة رئيسية

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يشكل دمج أدوات التصميم والاتصال المرئي من «كانفا» ضمن «منصة تمكين الشركات» خطوة رئيسية في مساعينا لتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة؛ فمن خلال تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قدرات تصميم احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، نساعدها على تبسيط عملياتها التجارية وتمكين رواد الأعمال من تعزيز حضورهم الرقمي؛ بما يعكس التزامنا بتوفير بيئة أعمال مواتية تمكن الشركات من التحلي بالمرونة اللازمة للنمو والابتكار وتوسيع نطاق أعمالها».

وقال أحمد إقبال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في Canva: «تتمثل مهمتنا في «كانفا» في تمكين الجميع من التصميم، وتأتي شراكتنا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي امتداداً لهذه الرؤية من خلال إتاحة أدوات احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي. إذ نسعى لمنح رواد الأعمال وفرق العمل القدرة على تحويل أفكارهم إلى محتوى مؤثر بسرعة وسهولة وبناء علامات تجارية أقوى والتواصل مع عملائهم بفاعلية أكبر. ومن خلال هذه المبادرة، نتطلع إلى دعم نمو مجتمع الأعمال في دبي والمساهمة في تسريع التحول الرقمي والاقتصاد الإبداعي في المنطقة، فقد شهدت «كانفا» نمواً لافتاً منذ ترسيخ حضورها في السوق المحلي، حيث ينشر المستخدمون في دولة الإمارات اليوم أكثر من 5 ملايين تصميم شهرياً».

وللاستفادة من عرض Canva Business عبر منصة «تمكين الشركات»، يتعين على الشركات المؤهلة أن تحمل رخصة تجارية سارية المفعول في دبي وأن تكون عضواً مسجلاً في غرفة تجارة دبي، وألا يتجاوز عدد موظفيها 500 موظف. ويقتصر العرض على الشركات التي لا تملك حالياً، ولم يسبق لها امتلاك اشتراك مدفوع في أي من باقات «كانفا». أما الشركات العاملة في دبي وغير الحاصلة على عضوية غرفة تجارة دبي فستكون مؤهلة للاستفادة من العرض في المستقبل القريب.

تُعد «منصة تمكين الشركات» بوابة رقمية مخصصة تربط الشركات ورواد الأعمال بشبكة من مزودي الخدمات الموثوقين. وتوفر المنصة مجموعة من الحلول الأساسية ذات القيمة المضافة في مجالات الخدمات المالية، والتسويق وتنمية الأعمال، والخدمات التقنية، بما يوفر على الشركات الوقت والموارد، ويتيح لها التركيز على عملياتها الأساسية وخطط التوسع الاستراتيجي.