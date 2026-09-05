«سياحة عجمان» تختتم جولة ترويجية في الهند

اختتمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان جولتها الترويجية في الهند، التي أخذتها إلى كل من مومباي وتشيناي وحيدر آباد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور عجمان في الأسواق السياحية الدولية، وتوطيد جسور التعاون مع قطاع السفر والسياحة في الهند.

وعلى مدار الجولة، عقدت الدائرة سلسلة من اللقاءات المهنية والورش التعريفية مع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، استعرضت خلالها المقوّمات والتجارب السياحية المتنوعة التي تقدمها عجمان، وبحثت فرص التعاون لتطوير برامج سياحية تضع الإمارة ضمن أبرز خيارات المسافرين الهنود إلى دولة الإمارات.

وفي إطار تحويل الشراكات إلى فرص نمو ملموسة، أطلقت الدائرة خلال الجولة برنامج «شريك عجمان» لحوافز النمو السياحي الهادف إلى دعم شركاء قطاع السفر وتشجيعهم على زيادة الحملات الترويجية للإمارة بما يسهم في تعزيز الحجوزات واستقطاب مزيد من الزوار، وترسيخ مكانة عجمان وجهة سياحية جاذبة في السوق الهندية.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: «أكدت جولتنا في الهند أهمية هذا السوق ضمن استراتيجيتنا لتنويع أسواقنا السياحية، كما أتاحت لنا فرصة مهمة للتواصل المباشر مع شركائنا وفهم احتياجاتهم وبحث فرص جديدة للتعاون بغية تصميم تجارب وبرامج سياحية أكثر تنافسية وجاذبية. ومن خلال برنامج (شريك عجمان)، ننتقل بخطوة جديدة من الترويج إلى التحفيز، ونعزّز دور شركائنا كجزء أساسي من رحلة نمو عجمان السياحية».

تأتي هذه الجولة ضمن جهود الدائرة لتعزيز حضور عجمان في الأسواق السياحية الكبرى، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع قطاع السفر الدولي، بما يسهم في تنويع الأسواق المصدّرة للسياحة إلى الإمارة وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.

ومع اختتام الجولة تواصل عجمان بناء حضورها في السوق الهندية بخطى أكثر رسوخاً؛ من لقاءات تجمع الشركاء، إلى مبادرات تحفّز النمو، وصولاً إلى تجارب سياحية تضع الإمارة في دائرة اهتمام المسافر الهندي، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون والفرص السياحية المشتركة.