بحث التعاون بين غرفة الفجيرة واتحاد غرف الإمارات لدعم قطاع الأعمال

بحثت غرفة الفجيرة واتحاد غرف الإمارات تعزيز مسارات التعاون الجديدة والآليات الكفيلة بتمكين قطاع الأعمال، والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الاستثمار في الإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، والوفد المرافق له بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة الفجيرة ومديرها العام.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الخطط والتوجهات المستقبلية، التي تسهم في استقطاب الفرص النوعية وصياغة استراتيجيات تواكب التطلعات التنموية والمستدامة في الدولة.

وقال معالي محمد أحمد اليماحي إن التزام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في دورتها الجديدة (2026 - 2029) يتركز على مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور الغرفة شريكاً فاعلاً يفتح مسارات استثمارية جديدة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أهمية بحث جميع السبل والفرص التي تدعم تنافسية المنتج المحلي وتذليل التحديات أمام رواد الأعمال والمستثمرين.

وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا اللقاء يمثل ركيزة أساسية لتوحيد الرؤى وتكامل الجهود لدعم منظومة الاستثمار وخدمة مجتمع الأعمال وتمكين المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة، وتقديم مبادرات نوعية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي بإيجاد بيئة عمل متكاملة وشراكة حقيقية تترجم الأفكار إلى برامج عمل ملموسة على أرض الواقع.