شراكة استراتيجية بين «سكون تكافل» ومصرف عجمان

أعلنت «سكون تكافل» ومصرف عجمان عن توقيع مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية، بهدف توفير مجموعة من الحلول التكافلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء مصرف عجمان، بما يلبي احتياجاتهم المتنامية في مجالي الحماية والتخطيط المالي. وتجمع الشراكة بين مصرف عجمان وحضوره الراسخ في السوق، إلى جانب خبرة «سكون تكافل» في تطوير حلول تكافلية تركز على احتياجات العملاء، ومن شأن هذا التعاون أن يتيح للعملاء الوصول إلى حلول حماية متكاملة ضمن تجربة سلسة وميسّرة.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس شراكتنا مع سكون تكافل التزام مصرف عجمان المستمر بتوسيع وتنويع الحلول التي يقدمها لعملائنا، ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى توفير حلول حماية سهلة الوصول ومريحة. وقال أحمد أبو شنب، الرئيس التنفيذي لشركة سكون تكافل: «تمثل شراكتنا مع مصرف عجمان خطوة مهمة في توسيع نطاق الوصول إلى حلول تكافلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال الجمع بين خبراتنا والتزامنا المشترك بتقديم قيمة حقيقية للعملاء، نسعى إلى توفير حلول حماية تلائم احتياجاتهم المالية وتمنحهم مزيداً من راحة البال».