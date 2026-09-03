طيران الإمارات تقدم أول مقعد للدرجة السياحية يعمل بالكامل بالكهرباء



تواصل طيران الإمارات الارتقاء بتجربة السفر في الدرجة السياحية الممتازة الحائزة جوائز عالمية، مع إطلاق أول مقعد من نوعه في العالم ضمن هذه الفئة يعمل بالكامل بالكهرباء، ويضم حاجز خصوصية قابلاً للتعديل يمتد بارتفاع المقعد كاملاً بين كل مقعدين. ويظهر المقعد الجديد للمرة الأولى على طائرات الإيرباص A350 التي تتسلمها الناقلة حديثاً، ليجمع بين الابتكار المتقدم ومستويات أعلى من الراحة، ويمنح العملاء تحكماً أكبر في مساحتهم الشخصية طول الرحلة.

وتضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرات طيران الإمارات من طراز الإيرباص A350 - 28 مقعداً فقط، بتوزيع 2-3-2، ويجسد المقعد الجديد أحدث استثمارات الناقلة في مواصلة الارتقاء بتجربة العملاء وإرساء معايير جديدة للسفر في هذه الفئة.

ويمتد حاجز الخصوصية الكهربائي إلى كامل ارتفاع المقعد، في ميزة هي الأولى من نوعها على مستوى مقصورات الدرجة السياحية الممتازة عالمياً. ويبلغ عرض مقعد الدرجة السياحية الممتازة في طيران الإمارات 20 بوصة، في حين تصل المسافة بين المقاعد على طائرة إيرباص إيه 350 إلى 39 بوصة. كما يمكن إمالة المقعد إلى وضعية مريحة من دون التأثير في مساحة الراكب في الصف الخلفي، ما يتيح للعملاء النوم والاسترخاء براحة كبرى أثناء الرحلة.

يمكن للعملاء رفع حاجز الخصوصية أو خفضه بسهولة باستخدام أدوات التحكم المدمجة في المقعد، وتثبيته عند الارتفاع الذي يفضلونه، لتوفير مساحة أكثر خصوصية، سواء للاسترخاء أو تناول الطعام أو العمل خلال الرحلة.

ويمثل المقعد الجديد أول مقعد في الدرجة السياحية الممتازة لدى طيران الإمارات يعمل بالكامل بالكهرباء. ويمكن للعملاء تعديل وضعية الجلوس المفضلة بلمسة زر عبر وحدة التحكم المدمجة، مع إعدادات مخصصة تشمل وضعية الاسترخاء ووضعية تناول الطعام.

توفر طيران الإمارات الاتصال على متن الطائرات وخدمات الإنترنت اللاسلكي أثناء الرحلات، إلى جانب تقديم أجيال متطورة من أنظمة الترفيه الجوي والاستثمار المتواصل في راحة العملاء، وتواصل أيضاً تطوير منتجات وخدمات تعكس وعد علامتها التجارية لعملائها بالسفر بـ«تميز دائم».