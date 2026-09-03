ميناء خورفكان يستقبل «MSC MARIELLA» بسعة 24 ألف حاوية



استقبل ميناء خورفكان التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة سفينة الحاويات العملاقة MSC MARIELLA، التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC)، إحدى كبريات سفن الحاويات في العالم، بطاقة استيعابية تبلغ 24346 حاوية نمطية (TEU)، في خطوة جديدة تعكس القدرات المتقدمة للميناء ومكانته الاستراتيجية على خريطة التجارة والنقل البحري العالمية.

وتنتمي MSC MARIELLA إلى فئة سفن الحاويات فائقة الضخامة (ULCV)، ويبلغ طولها نحو 400 متر وعرضها أكثر من 61 متراً، في حين تضعها طاقتها الاستيعابية ضمن مجموعة محدودة من كبريات سفن الحاويات العاملة عالمياً، ما يجعل استقبالها مؤشرًا عمليًا على جاهزية ميناء خورفكان للتعامل مع أحدث أجيال السفن العملاقة ومتطلباتها التشغيلية واللوجستية.

جاهزية

وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن استقبال سفن الحاويات العملاقة يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها منظومة موانئ الشارقة لدى كبريات شركات الملاحة العالمية، ويؤكد جاهزية البنية التحتية البحرية في الإمارة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري واستيعاب الأجيال الجديدة من سفن الحاويات الضخمة، مشيرةً إلى أن هذه المكانة تعكس الدور المتنامي لموانئ الشارقة في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز تنافسية الإمارة. وأشارت الهيئة إلى أن استقبال سفينة الحاويات العملاقة MSC MARIELLA يأتي في وقت تتواصل فيه خطط تطوير ميناء خورفكان، والتي تشمل رفع طاقته الاستيعابية من 3.5 ملايين إلى 5 ملايين حاوية نمطية سنويًا، ضمن خطة مرحلية تستهدف الوصول إلى 7 ملايين ثم 10 ملايين حاوية نمطية سنوياً. وتهدف هذه الخطط إلى مواكبة النمو المتواصل في حركة التجارة البحرية، وتعزيز جاهزية الميناء لاستقبال السفن العملاقة وتلبية متطلبات الخطوط الملاحية العالمية، بما يدعم مكانته مركزاً رئيساً لخدمات الحاويات وإعادة الشحن في المنطقة.

ويتمتع ميناء خورفكان بموقع استراتيجي على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، بإطلالة مباشرة على خليج عُمان والمحيط الهندي، وقربه من خطوط الملاحة الدولية الرئيسة، ما يمنحه ميزة تنافسية في خدمة حركة التجارة بين آسيا وشبه القارة الهندية والخليج العربي وشرق أفريقيا والأسواق العالمية.

وتضم محطة الحاويات في ميناء خورفكان ستة أرصفة بطول إجمالي يبلغ نحو 1880 مترًا، وبغاطس يصل إلى 16 مترًا، ومنظومة تضم 18 رافعة جسرية متطورة لمناولة الحاويات، إلى جانب ساحات واسعة للتخزين والمناولة، في حين تستهدف خطط التطوير رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 5 ملايين حاوية نمطية سنويًا، بما يعزز قدراتها التشغيلية لمواكبة النمو المتواصل في أحجام السفن وحركة التجارة البحرية.

وتعمل المحطة على مدار الساعة، وتوفر منظومة متكاملة من خدمات مناولة الحاويات والتخزين والتخليص الجمركي والنقل البري والتعامل مع الحاويات المبردة، إلى جانب الخدمات الفنية والمساندة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع ورفع كفاءة العمليات وتقليص زمن انتقال الشحنات عبر سلاسل الإمداد.