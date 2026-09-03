«ستاندرد تشارترد» يتيح التداول الفوري لـ«بيتكوين» و«إيثر» في الإمارات

أعلن ستاندرد تشارترد عن إطلاق خدمة التداول الفوري للمؤسسات بعملتَي بيتكوين وإيثر في الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر «ستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي» الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).

وبذلك، أصبح ستاندرد تشارترد أول بنك عالمي مصنف ضمن البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G‑SIB) يتيح هذه الإمكانية في الدولة، والبنك العالمي الوحيد حالياً الذي يوفر خدمة التداول الفوري بالأصول الرقمية للمؤسسات في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة لتعزز نطاق حلول الأصول الرقمية المنظمة التي يقدمها البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال إضافة خدمة تنفيذ التداول إلى عروض حفظ الأصول الرقمية القائمة لديه.

وتتيح هذه الخدمة للعملاء المؤهلين من المؤسسات فرصة الوصول إلى التداول الفوري القابل للتسليم لعملتَي بيتكوين وإيثر عبر قنوات التداول الإلكتروني الخاصة بستاندرد تشارترد. وقد تم دمج هذه الخدمة ضمن منصات البنك القائمة، بما يمكّن العملاء من تداول الأصول المشفّرة عبر واجهات تداول العملات الأجنبية المألوفة لديهم.

ويمكن للعملاء تسوية صفقاتهم من خلال جهة حفظ الأصول التي يختارونها، بما في ذلك حل حفظ الأصول الرقمية الخاص بستاندرد تشارترد الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2024.

وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وباكستان: «لقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة إطارًا تنظيميًا واضحًا للأصول الرقمية يدعم المشاركة المؤسسية والابتكار. ويمثّل توسيع نطاق إتاحة خدمة التداول الفوري لعملتَي بيتكوين وإيثر لتشمل العملاء المؤسسيين خطوة مهمة في تعزيز حلولنا المنظمة للأصول الرقمية في السوق. ومن خلال الجمع بين خدمات التنفيذ والحفظ الآمن والحوكمة، إلى جانب شبكة الترابط التي يتمتع بها بنك عالمي، فإننا نوفر لعملائنا وسيلة أكثر تكاملاً للمشاركة في أسواق الأصول الرقمية».

ومن جانبه، قال كريستوفر بارسنز، المدير التنفيذي الأول لستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي: «يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة راسخة للمؤسسات المالية الدولية لتوظيف قدراتها العالمية عبر مختلف الأسواق. ويُبرهن توسيع نطاق قدراتنا في مجال خدمات التداول المؤسسي للأصول الرقمية عبر المركز على متانة وقوة هذا النموذج، الذي يجمع بين خبرة ستاندرد تشارترد وشبكته الواسعة في الأسواق العالمية، وقاعدة تنظيمية راسخة تمكّننا من خدمة العملاء في مختلف أنحاء المنطقة».