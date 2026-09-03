290 مستفيداً من مبادرات «الشارقة الإسلامي» خلال عامي 2025 و2026



نفذ مصرف الشارقة الإسلامي، بالتعاون مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، سلسلة متكاملة من الجلسات وورش العمل والتطبيقات العملية في التوعية المالية والمصرفية، بهدف تزويد اليافعين بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة، وتعزز جاهزيتهم لإدارة شؤونهم المالية في مختلف مراحل حياتهم، ليرتفع إجمالي عدد الأطفال واليافعين المستفيدين الموثقين من مبادرات التعاون بين المصرف والمؤسسة خلال عامي 2025 و2026 إلى 290 مستفيداً.

واستهدفت فعالية التوعية الجديدة نحو 40 شاباً تراوحت أعمارهم بين 14 و18 عاماً، بواقع 20 مشاركاً من أعضاء مجلس شورى أطفال الشارقة و20 مشاركة من فتيات سجايا الشارقة. ونفذت بصورة مستقلة لكل مجموعة على مدى 3 أيام، وجمعت بين الجلسات التفاعلية وورش العمل والتطبيقات العملية والمحاكاة المستوحاة من مواقف الحياة اليومية، وتناولت قيادة الذات، والإدارة المالية، والادخار والاستثمار، والثقافة المصرفية، والحماية من الاحتيال المالي.

وتعكس هذه المرحلة من التعاون نهج مصرف الشارقة الإسلامي في بناء الثقافة المالية منذ المراحل العمرية المبكرة، من خلال تطوير محتوى يتناسب مع احتياجات كل مرحلة عمرية، ويساعد المشاركين على تحويل المعرفة إلى ممارسات عملية. وتأتي امتداداً لتعاون المصرف مع مؤسسة ربع قرن خلال عام 2025، الذي شهد تنفيذ 10 ورش للتوعية المالية استفاد منها 250 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 9 و12 عاماً في مراكز أطفال الشارقة.

وقال حسن البلغوني، رئيس الاتصال المؤسسي وتوعية العملاء في مصرف الشارقة الإسلامي: «ننظر في مصرف الشارقة الإسلامي إلى تعزيز الوعي المالي لدى الأجيال الجديدة باعتباره جزءاً مهماً من مسؤوليتنا المجتمعية والتزامنا بتمكين أفراد المجتمع. وتمثل الثقافة المالية مهارة حياتية أساسية تتزايد أهميتها مع تقدم اليافعين في العمر واتساع مساحة القرارات التي يتخذونها بصورة مستقلة. ومن خلال تعاوننا مع مؤسسة ربع قرن، نحرص على تقديم المفاهيم المالية بأسلوب عملي يتناسب مع أعمار المشاركين ويرتبط بحياتهم اليومية، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على إدارة موارده واتخاذ قرارات مالية مسؤولة».

وقالت نور خالد الحمادي، مدير مركز ربع قرن للمهارات الحياتية: «نؤمن في مؤسسة ربع قرن بأن تمكين الأجيال الجديدة لا يقتصر على اكتساب المعرفة، بل يمتد إلى بناء المهارات التي تساعدهم على قيادة ذواتهم واتخاذ قرارات واعية. ومن خلال تعاوننا مع مصرف الشارقة الإسلامي، أتحنا للمنتسبين تجربة تطبيقية تعزز قدرتهم على ترتيب أولوياتهم وإدارة مواردهم والتخطيط لمستقبلهم المالي بمسؤولية».

وامتدت الفعالية على 3 أيام، تناولت مجموعة مترابطة من المهارات، بدأت بقيادة الذات والتخطيط للمستقبل، وانتقلت إلى الإدارة العملية للمال والاستثمار المسؤول، وصولاً إلى المفاهيم المصرفية الأساسية. وتدرب المشاركون على تحديد الأولويات، وإدارة الدخل والمدخرات، والاستخدام المسؤول للخدمات المصرفية والرقمية، والتعرف إلى أساليب الاحتيال المالي وسبل حماية بياناتهم وأموالهم. وشكل التطبيق العملي محوراً رئيسياً في الفعالية، حيث شارك اليافعون في ورشة «رتب أولوياتك»، وطبقوا خلالها «مصفوفة آيزنهاور» لإدارة الأولويات على 20 موقفاً مستوحى من حياتهم اليومية، شملت الدراسة والأسرة وتطوير الذات ووسائل التواصل الاجتماعي والترفيه والتخطيط المالي. وأسهم التمرين في توضيح العلاقة بين جودة القرار المالي والقدرة على إدارة الوقت وترتيب الأولويات واتخاذ الخيارات بصورة واعية. كما خاض المشاركون تجربة محاكاة مالية بعنوان «تخرجت وتوظفت... كيف تدير راتبك؟»، وضعتهم أمام سيناريو افتراضي يبدأ بالحصول على وظيفة براتب شهري قدره 24 ألف درهم، ثم كلفتهم بوضع خطة مالية للسنوات الثلاث الأولى من حياتهم المهنية. ومن خلال هذه التجربة، تعامل المشاركون مع مجموعة من القرارات الواقعية المتعلقة بتوزيع الدخل والادخار والمصروفات والتخطيط للأهداف المستقبلية، بما أتاح لهم رؤية الأثر المالي المباشر لقراراتهم واختياراتهم.