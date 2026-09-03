«كيتا» تستأنف التوصيل بـ«الدرون» في دبي

تستأنف «كيتا درون» عمليات توصيل الطلبات بالطائرات بدون طيار في دبي، بعد حصولها على الموافقات التنظيمية من هيئة دبي للطيران المدني، وبدعم متواصل من الجهات المعنية في دبي.

ويمثّل استئناف العمليات محطة مهمة في مسيرة توسّع كيتا درون في دبي، وفي رؤيتها الأوسع لجعل توصيل الطلبات اليومية أسرع وأكثر ذكاءً وسهولة.

وسيبدأ تشغيل الخدمة من سيليكون سنترال مول، التابع لشركة لاين للاستثمار والعقارات، لربط العملاء في المناطق المحيطة بمجموعة من المطاعم والعلامات المشاركة في قطاع الأغذية والمشروبات، عبر شبكة توصيل ذاتية التشغيل.

ويمكن للعملاء الوصول إلى الخدمة مباشرة من خلال تطبيق كيتا، حيث يمكنهم طلب الوجبات من العلامات المشاركة واستلامها عبر كيتا درون.

ويمكن استلام الطلبات من خزانة مخصصة تقع في معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي أو مبنى الإمارات، بالقرب من فودينغ كافيه في واحة دبي للسيليكون.

كما تتيح آلية التعاون مع سائقي التوصيل توصيل الطلبات مباشرة إلى منازل العملاء في مناطق محددة ضمن واحة دبي للسيليكون.

وقال جونوي يانغ، المدير العام لـكيتا درون: «تمثّل دبي السوق الرئيس لتوسّع كيتا درون على الصعيد الدولي، ويشكّل استئناف خدماتنا خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تطوير شبكة قابلة للتوسع لتوصيل الطلبات بالطائرات بدون طيار في المنطقة».