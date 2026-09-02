دبي تجمع كبار المستثمرين والمطورين العقاريين في «آي بي إس 2026»

بالشراكة الاستراتيجية مع «دائرة الأراضي والأملاك في دبي»، تنطلق الدورة الـ22 من «معرض العقارات الدولي» «آي بي إس»، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المستثمرين المؤسسيين العالميين، ومخصِّصي رؤوس الأموال، وصناع السياسات، في منصة تتيح لهم التواصل المباشر مع أبرز محافظ ومشاريع التطوير العقاري في القطاع.

وتتصدر دورة 2026 نخبة من أبرز الأسماء في القطاع العقاري، من بينها «عزيزي للتطوير العقاري»، و«بن غاطي»، و«دانوب»، و«فخر الدين العقارية»، و«سان زين»، و«الاتحاد العقارية»، حيث تستعرض هذه الشركات مجموعة من مشاريعها السكنية ومتعددة الاستخدامات التجارية البارزة في عدد من أكثر الأسواق والمناطق الاستثمارية جاذبية في دبي.

ويجمع المعرض أكثر من 300 جهة بارزة في القطاع العقاري، بدءاً من كبار المطورين والمستثمرين المؤسسيين، وصولاً إلى الوسطاء والمهندسين المعماريين والشركات والجهات المتخصصة في الابتكار العقاري.

وتتيح المنصة للمستثمرين المؤسسيين ومخصصي رؤوس الأموال وصولاً مباشراً إلى محافظ التطوير العقاري النشطة، وخطط المشاريع المرتقبة، والفرص الاستثمارية عبر قطاعات العقارات السكنية والضيافة والبنية التحتية للمدن الذكية والعقارات التجارية. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، يمثلون مجتمعاً دولياً واسعاً من المطورين والمستثمرين وصناع السياسات.

وتتمحور دورة 2026 حول خمسة مسارات رئيسية تشمل: العقارات، ومدن المستقبل، والشركات الناشئة والتكنولوجيا العقارية، والتصميم، والخدمات، بما يتيح للمستثمرين التفاعل مع منظومات تطوير متكاملة تغطي مختلف جوانب القطاع.

كما تستضيف المنصة مؤتمرات استثمارية متخصصة تناقش تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية، والأطر التنظيمية، وأداء الأسواق العقارية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتوفر المنصة مساحات متخصصة لعقد الصفقات، تتيح إجراء مفاوضات مباشرة بين مخصصي رؤوس الأموال والجهات المطورة للمشاريع، فيما تستعرض مناطق الابتكار في مجال التكنولوجيا العقارية أحدث الحلول والتقنيات الناشئة التي تعيد تشكيل معاملات القطاع العقاري وأساليب إدارة الأصول.

واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت 30,719 زائراً من 153 دولة، وشهدت صفقات ومعاملات تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، تواصل دورة العام الحالي ترسيخ مكانتها منصة رئيسية لربط رؤوس الأموال المؤسسية العالمية بأبرز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.