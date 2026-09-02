سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح فندق "فيدا" الجادة

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ"، قبل ظهر اليوم الأربعاء، فندق "فيدا" والمصنف من فئة خمس نجوم، وذلك في حي نسيج دستركت بمنطقة الجادة.

وتفضل سموه بقص شريط الافتتاح الرسمي للفندق، ليتجول بعدها في الفندق الذي يُشكل إضافة لقطاع الضيافة في إمارة الشارقة، وتعرف سموه على أبرز ما يضمه من مطاعم ومقاه تقدم مختلف أنواع الأطعمة العالمية وتتسع لقرابة 250 شخصا، إضافة إلى المساحات الواسعة والتصاميم الحديثة، والمرافق العصرية التي تخدم نزلاء "فيدا" وترتكز على الأصالة والجودة، ما يجعله وجهة متكاملة تعكس هوية الإمارة وطموحاتها المستقبلية.

وعرج سمو رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ" على الغرف الفندقية، حيث يضم الفندق 175 غرفة متنوعة بواقع 129 غرفة بسرائر كبيرة، و32 غرفة بسرائر منفصلة، و3 غرف مجهزة لذوي الإعاقة، و10 أجنحة، وجناح "بنتهاوس" بمساحة 305 مترا مربعا ويضم 3 غرف نوم ومجلسا ومسبحا خاصا ومطبخا وغرفة خدم ويمتاز بمصعد منفصل.

وتعرف سموه على المباني المجاورة للمشروع والذي يضم بناية شقق مخدومة، وبنايتين للشقق الراقية تحت علامة "فيدا"، وتشمل المباني في مجملها 579 غرفة فندقية تثري سوق قطاع الضيافة في الشارقة، وتعزز تنوع الخيارات الفندقية والسياحية التي توفرها الإمارة لزوارها، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي.

وانتقل سمو رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ" إلى منطقة الخدمات في الفندق، مستمعاً سموه إلى شرح حول المرافق الخدمية التي تُقدم للنزلاء مثل غرف التدليك العلاجي، ومركز اللياقة البدنية الخاص بالرجال وآخر للنساء يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى مسبحين للكبار والأطفال مزودين بكافة وسائل الأمن والسلامة ويوفر تجربة ترفيهية للأفراد والعوائل.

واستمع سموه إلى ما يقدمه الفندق من خدمات للفئات العمرية من خلال منطقة لعب للأطفال التي تحوي العديد من الألعاب الترفيهية والتفاعلية التي تناسب مختلف الأعمار، إضافة إلى غرف الاجتماعات، ومساحات للاستراحة وقاعات متعددة الوظائف لاستيعاب مختلف المناسبات والفعاليات.

ويأتي افتتاح فندق "فيدا" في منطقة الجادة دعماً للقطاع السياحي في الشارقة، ونتاج تعاون بين شركة "أرادَ" ومجموعة إعمار حيث تولت "أرادَ" عملية التطوير لمبنى الفندق، وستتم إدارته بواسطة مجموعة إعمار للضيافة تحت علامتها التجارية "فيدا للفنادق والمنتجعات" ليمثل أول مرافق الضيافة التي تفتتحها مجموعة إعمار في الجادة وأول فندق لعلامة "فيدا" على مستوى الإمارة.

حضر الافتتاح إلى جانب سموه كل من: خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وخليفة الشيباني عضو مجلس إدارة شركة "أرادَ"، وأحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لشركة "أرادَ"، وأحمد ثاني المطروشي المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، وعدد من ممثلي الجهات.