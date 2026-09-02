الاتحاد للطيران تحول غوتنبرغ بالسويد لوجهة دائمة



أعلنت الاتحاد للطيران، تحويل رحلاتها بين أبوظبي وغوتنبرغ السويدية، من خدمة موسمية شتوية إلى خدمة منتظمة على مدار العام، استجابة للطلب الاستثنائي على الحجوزات من طرفي الخط خلال ثلاثة أسابيع فقط من الإعلان عن إطلاق الوجهة.

وتبدأ الرحلات في 17 ديسمبر 2026 بواقع 4 رحلات أسبوعياً على متن طائرة إيرباص «A321LR»، التي تضم جناحين في الدرجة الأولى و14 مقصورة في درجة الأعمال و144 مقعداً في الدرجة السياحية.

وقالت الشركة، في بيان، إن الطلب القوي جاء من المسافرين في غرب السويد المتجهين إلى أبوظبي ومنطقة الخليج وآسيا وشبه القارة الهندية، إلى جانب إقبال المسافرين عبر شبكة الاتحاد العالمية على زيارة الساحل الغربي للسويد.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن تحويل الخدمة إلى رحلات على مدار العام في هذه المرحلة المبكرة يعكس قوة الطلب على الوجهة، مؤكداً أهمية الربط المباشر بين غوتنبرغ وأبوظبي وشبكة الشركة العالمية.

وتعد غوتنبرغ الوجهة الجديدة الخامسة عشرة التي تطلقها الاتحاد للطيران خلال عام 2026، ضمن توسع شبكتها في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وتتيح الرحلات للمسافرين عبر أبوظبي مواصلة سفرهم إلى مجموعة واسعة من الوجهات الآسيوية، فيما توفر طائرة «A321LR» تجربة سفر بثلاث درجات وخدمة واي فاي عالية السرعة في جميع المقصورات.