«فعاليات دبي للأعمال» شريك لمعرض «الترفيه والتسلية 2027»



أعلنت «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن انضمامها كـ «شريك الوجهة» لمعرض «الترفيه والتسلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2027»، في خطوة تهدف إلى دعم جهود المعرض لتعزيز المشاركة الدولية واستقطاب المزيد من العارضين والمشترين والمستثمرين إلى دبي.

ويجمع المعرض، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير 2027 في مركز دبي التجاري العالمي، الشركات وصناع القرار من مختلف القطاعات المتخصصة في الترفيه والتسلية، والمرافق الترفيهية، وتطوير الوجهات السياحية.

ومن المتوقع أن تستقطب دورة عام 2027 أكثر من 200 عارض دولي، إلى جانب ما يزيد على 8.000 زائر تجاري من أكثر من 80 دولة، وأن تستعرض أحدث المنتجات والتقنيات والتطورات في مجالات الألعاب الترفيهية، ومراكز الترفيه العائلي، والحدائق المائية، والألعاب الإلكترونية، والتقنيات التفاعلية، والبنية التحتية لقطاع الترفيه.

وتسهم الشراكة في دعم خطط التوسع الخارجي للمعرض في الأسواق العالمية الرئيسية، وذلك من خلال تعزيز التفاعل مع المشترين، وإثراء المحتوى المتخصص للقطاع، والترويج لدبي وجهة عالمية لفعاليات الأعمال. كما ستعمل الشراكة على ربط الشركات المشاركة بالفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في دبي والمنطقة، إلى جانب دعم النمو المستمر لمكانة المعرض على الساحة الدولية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للفعاليات العالمية التي تجمع بين القطاعات الاستثمارية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح فرصاً جديدة لبناء الشراكات وتبادل الخبرات والمعرفة وتنمية الأعمال. ويشكل قطاع الترفيه والتسلية جزءاً مهماً من اقتصاد الزوار، حيث يوفر معرض E&L MENA منصة مثالية تتيح للشركات المعنية بتطوير هذا القطاع التواصل وتوسيع أعمالها انطلاقاً من دبي. ومن خلال دعمنا لدورة العام 2027، نتطلع إلى العمل عن كثب مع الجهة المنظمة لتعزيز المشاركة الدولية والترحيب بنخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين».

وقال آشك جوزيف، مدير معارض، الترفيه والاستجمام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسرنا انضمام «فعاليات دبي للأعمال» بصفتها شريك الوجهة لمعرض E&L MENA 2027. وتأتي الشراكة في مرحلة محورية من مسيرة نمو المعرض، إذ نعمل على توسيع حضوره الدولي واستقطاب شريحة أوسع من الجهات المعنية بالقطاع. ولطالما شكلت دبي جسراً يربط الشركات بالفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ما يجعلها الخيار الأمثل لاستضافة حدث يجمع بين قطاعات الترفيه والتسلية والوجهات السياحية». ويستند معرض E&L MENA إلى إرث ممتد لأكثر من ثلاثة عقود، إذ يشكل امتداداً متطوراً لمعرض DEAL Dubai الشهير، ليكون بمثابة منصة شاملة تخدم قطاعات الترفيه والوجهات السياحية. وتجمع الفعالية تحت مظلتها الموردين، والمشغلين، والمطورين، والمستثمرين، وغيرهم من الجهات الفاعلة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتأتي الشراكة مع «فعاليات دبي للأعمال» لدعم مسيرة نمو معرض E&L MENA على المستوى الدولي، وتمكين الشركات المشاركة من التواصل مع قادة القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة في دبي والمنطقة. كما تندرج هذه الشراكة ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب لاستقطاب ودعم فعاليات الأعمال التي تسهم في تعزيز الاقتصاد السياحي والتجاري لإمارة دبي.