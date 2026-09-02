المؤشرات الأوروبية قرب ​أدنى مستوياتها في شهر بضغط ارتفاع عوائد السندات

هبطت المؤشرات الأوروبية قرب ​أدنى مستوياتها في شهر في مستهل تداولات الأربعاء ‌تحت ​ضغط الارتفاع الحاد في عوائد السندات، في حين زاد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي عند 647.87 نقطة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2%.

وعادت الولايات المتحدة وإيران إلى ‌المواجهة العسكرية هذا الأسبوع، ما دفع أسعار خام برنت إلى تجاوز 95 دولاراً للبرميل لتسجل ‌أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، ‌وأثار مخاوف من التضخم في ظل ارتفاع ‌الدين الحكومي.

وبلغ عائد ‌السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ أبريل ​2011، ‌وأظهرت بيانات ​جمعتها مجموعة بورصات لندن ⁠أن المستثمرين يرون احتمالاً يقارب 40% لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على ​الودائع ⁠إلى ⁠3% بحلول مارس 2027، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 25% الأسبوع الماضي.

وهوى ⁠سهم لوتوماتيكا 6.3% وتوقف تداوله مؤقتاً بعد إعلان شركة المراهنات الإيطالية الاستحواذ على شركة ثيرسا الإسبانية لتأسيس كيان مشترك. وتصدر قطاع الإعلام خسائر القطاعات ‌مع تراجعه 1.5%.

وتصدرت أسهم قطاع الاتصالات المكاسب، إذ ارتفع ​سهم نوكيا نحو 2% بعد الإعلان أن شركة معدات الاتصالات الفنلندية ستنضم مجدداً إلى مؤشر يورو ستوكس 50.