تراجع المؤشرات اليابانية بضغط ارتفاع أسعار النفط

(طوكيو - رويترز)

تراجعت المؤشرات اليابانية الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط، بينما ضغط صعود عوائد السندات على أسهم النمو. وتراجع المؤشر نيكاي 2.85% ليغلق عند 64325.64 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.4% إلى 4081.6 نقطة، منهياً موجة مكاسب استمرت تسع جلسات.

وقال ⁠دايسوكي هاشيزومي المحلل لدى دايوا للأوراق المالية: «شهدت الأسواق موجة بيع واسعة النطاق، واستعدت الأسواق لتأثير ارتفاع أسعار النفط». وارتفعت أسعار النفط مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف ‌بشأن اضطرابات الإمدادات عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات خلال الليل، ما بدد الآمال في تهدئة سريعة للتوتر في الشرق الأوسط.

وهوى ‌سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع ‌التكنولوجيا، 6.42%. وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بصناعة الرقائق ‌3.4% و2.52% على الترتيب.

وذكر هاشيزومي أن ارتفاع عائدات السندات العالمية ألقى بظلاله على أسهم النمو، مثل ​الأسهم المرتبطة بصناعة ‌الرقائق.

وارتفع عائد ​السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 ⁠سنوات إلى 3.015%، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 1996. وزاد عائد السندات لأجل عامين ست نقاط أساس إلى ​1.86⁠%، وهو أعلى مستوى ⁠منذ أبريل 1995، بعدما دعا عضو في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي يميل إلى تشديد السياسة النقدية إلى تسريع وتيرة ⁠رفع أسعار الفائدة.

وانخفض سهم تويوتا موتور 3.39% ليشكل ضغطاً على المؤشر توبكس. وخسر سهم هوندا موتور 2.37%.

وتراجعت أسهم البنوك، التي تصعد عادة مع ارتفاع العوائد، إذ تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.43%، وانخفض سهم مجموعة ‌سوميتومو ميتسوي المالية 0.54%.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، تراجعت ​210 أسهم وارتفع 14 سهماً، واستقر سهم واحد دون تغيير.

وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 92% من أكثر من 1300 سهم يجري تداولها بالسوق، في حين ارتفع 6% منها، واستقر ​1%.