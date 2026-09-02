مطارات دبي تتجاوز التحديات بخطط لا تتأثر بالأزمات

أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن قطاع الطيران في الإمارة استعاد زخمه سريعاً بعد التحديات الأخيرة، مشيراً إلى ارتفاع حركة المسافرين من 3.5 ملايين في أبريل إلى 5 ملايين في يونيو، مع توقع عودة العمليات إلى طاقتها الكاملة بنهاية العام.

وقال غريفيث في مقابلة مع مجلة «مونوكل» إن مطار دبي الدولي استقبل 8.7 ملايين مسافر خلال شهر واحد في بداية العام، فيما عادت حركة الطيران إلى نحو 80% من مستويات العام الماضي، مع بلوغ معدلات تشغيل «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» نحو 90%.

وأشاد بقدرة فرق العمل على إدارة الأزمات، موضحاً أن المطار تعامل مع نحو 111 إنذاراً بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما طبّق حلولاً تشغيلية مرنة مكّنت الطائرات من مواصلة رحلاتها عبر التزود بالوقود في مطار آل مكتوم عند الحاجة.

وأكد غريفيث أن ثقة المسافرين والناقلات العالمية عادت بقوة، لافتاً إلى الإقبال المرتفع على الرحلات التي استأنفت عملياتها، فيما توقع زيادة السعة التشغيلية للناقلات الأوروبية بعد موسم الصيف.

وبشأن التوسعات المستقبلية، شدد على أن مشروع مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال» يمضي وفق الجدول المقرر لعام 2032، ليصبح أكبر مطار في العالم، مشيراً إلى إنجاز أعمال ضخمة تشمل غرس نحو 17 ألف ركيزة خرسانية ونقل 45 مليون متر مكعب من التربة، مؤكداً أن الأزمات قصيرة الأجل لن تغير رؤية دبي الاستراتيجية لقطاع الطيران.

ومن جهته، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، في مقابلة خاصة مع «سي إن بي سي عربية»، إن مطارات دبي ضخت استثمارات بقيمة 7 مليارات درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية، وذلك ضمن حزمة من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن مطارات دبي تستطيع رفع الطاقة الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر سنوياً خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.