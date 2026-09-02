وزير الكهرباء النيجيري يبحث تطوير مشاريع الطاقة مع الإمارات

أكد معالي جوزيف أولاسونكانمي تيغبي، وزير الكهرباء الاتحادي في نيجيريا، أن بلاده تبحث مع دولة الإمارات مقترحات لتعزيز قدرات توليد الكهرباء بنحو 5000 ميجاواط، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية تمثل أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب التمويل وتبادل الخبرات والأفكار الفنية.

وقال تيغبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، إن نيجيريا تتمتع بتعاون واسع مع الإمارات، وهناك ترتيبات دعم تمويلي من الجانب الإماراتي لعدد من البرامج، فضلاً عن مقترحات ومباحثات تتعلق بتعزيز قدرات التوليد بنحو 5000 ميجاواط.

وأضاف أن الطاقة الشمسية تعد من أهم مجالات التعاون بين الجانبين، في ضوء أوجه التشابه بين البلدين وارتفاع مستويات الإشعاع الشمسي، مشيراً إلى تبادل الأفكار والمعلومات مع الإمارات، والاستفادة من خبراتها في التوسع بمشروعات الطاقة.

وأوضح أن التعاون بين نيجيريا ودولة الإمارات لا يقتصر على الجانب التمويلي، وإنما يشمل أيضاً تبادل الدروس المستفادة والخبرات والأفكار الفنية.