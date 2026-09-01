59.1 ألف مستثمر جديد في سوق دبي خلال 8 أشهر

رسخ سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً 59108 حسابات جديدة أول 8 أشهر من العام الجاري، بفضل النتائج القوية للشركات والبنوك عن النصف الأول من عام 2026، فضلاً عن تنوع الخيارات والأدوات الاستثمارية وما حققه السوق من مكاسب للشركات والأسهم الكبرى، ما انعكس إيجاباً في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 59 ألفاً و108 حسابات جديدة للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية أغسطس، مقابل 58 ألفاً و392 حساباً بالفترة نفسها من 2025، بنمو 1.2%.

ووفق رصد لـ«البيان» توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير و5644 حساباً في فبراير و12837 حساباً في مارس و7356 حساباً في أبريل، و5210 حسابات في مايو، و6864 حساباً في يونيو، و11366 حساباً في يوليو، و3492 حساباً في أغسطس الماضي.

الحسابات الجديدة

واستحوذت «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة أول 8 أشهر بواقع 19498 حساباً ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 12320 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 8480 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 7378 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 3940 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 1952 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة حالياً، أكثر من 5.63 ملايين صفقة خلال 8 أشهر على نحو 80.97 مليار سهم بقيمة 293.92 مليار درهم.

شركات الوساطة

أظهرت بيانات سوق دبي المالي الشهرية مواصلة المجموعة المالية هيرميس الإمارات تصدرها لشركات الوساطة العاملة في السوق منذ بداية عام 2026، بعدما تصدرت ترتيب شركات الوساطة خلال شهر أغسطس أيضاً، بقيمة تداول بلغت 6.7 مليارات درهم، مستحوذة على 23% من إجمالي قيمة التداولات.

وجاءت أرقام سيكيوريتيز في المركز الثاني بقيمة تداول 4.7 مليارات درهم، وبحصة بلغت 15.9% من إجمالي التداولات، تلتها بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بقيمة 3.4 مليارات درهم، وبنسبة 11.7%.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في سوق دبي المالي خلال شهر أغسطس الماضي نحو 29.2 مليار درهم، نُفذت عبر 28 شركة وساطة، فيما تم افتتاح 3492 حساباً جديداً.