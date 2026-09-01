أحمد بن سعيد يفتتح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم، افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في الإمارة.

وأوضح سموّه، في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن المعرض يجمع قادة قطاع الطاقة وخبراءه من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم تطوّر منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها.

وأضاف سموّه أن "دبي تواصل ترسيخ مكانتها ملتقى عالمياً للأفكار والطموحات، ووجهةً تتحوّل فيها الرؤى إلى فرص، والشراكات إلى قوة دافعة للنمو والتقدّم".