إلغاء إدراج أسهم «طاقة» بسوق أبوظبي اعتباراً من اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إلغاء إدراج أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» من السوق الأول، اعتباراً من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

وأوضح السوق، في تعميم، أن قرار إلغاء الإدراج يأتي تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2026، وقرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2026، والمتعلق باستكمال شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة عملية الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة».

وكانت مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة بشكل كامل وغير مباشر لشركة العِماد القابضة، قد رفعت حصتها في طاقة إلى نحو 98.12% في يونيو 2026، قبل أن تصدر إشعاراً بالاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية البالغة نحو 2.11 مليار سهم.