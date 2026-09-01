«اقتصادية الشارقة» تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي



نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع نادي شمس للذكاء الاصطناعي التابع لمدينة الشارقة للإعلام (شمس) ورشة عمل متخصصة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي»، في إطار جهود الدائرة المستمرة لتطوير مهارات موظفيها، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بجودة المخرجات.

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي، شملت التعريف بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطوره، والنماذج اللغوية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى والإعلام والتسويق الرقمي، إلى جانب هندسة الأوامر، وإنتاج الصور والفيديوهات، وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، واستشراف المهارات المطلوبة لمواكبة مستقبل العمل، بما يتيح للمشاركين توظيف هذه التقنيات بصورة أكثر كفاءة وفاعلية في أعمالهم اليومية.

كما ركزت الورشة على تنمية الوعي بالإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعريف بأفضل الممارسات للاستفادة منها في بيئة العمل، مع التأكيد على أهمية الاستخدام المسؤول والفعال لهذه التقنيات، بما يحقق قيمة مضافة للعمل المؤسسي ويحافظ على جودة المحتوى ومصداقيته.

وأكد عبد العزيز عمر المدفع مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة أن تنظيم الورشة يأتي ضمن توجه الدائرة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع جاهزية كوادرها للتعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة، بما يتماشى مع توجهات حكومة الشارقة في تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. وأشار إلى أهمية الشراكات النوعية في تبادل المعرفة والخبرات، وإتاحة فرص التعلم والتطوير للموظفين، بما يعزز بناء بيئة عمل مبتكرة وقادرة على الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي.