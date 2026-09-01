«غرف دبي» تطلق مسارات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد

أطلقت غرف دبي مسارات تدريبية تخصصية تهدف إلى تمكين وتدريب 14000 شركة من الأعضاء في مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية.

وتأتي المسارات ضمن توجّه لرفع جاهزية القطاع الخاص في الإمارة وتعزيز تنافسيته، عبر تمكين الشركات من توظيف هذه التقنيات في إدارة أعمالها اليومية وتطوير كفاءتها التشغيلية.

وفي إطار الخطوة ذاتها، جرى تدشين «أكاديمية غرف دبي»، وهي منصة رقمية متكاملة توفّر مسارات تدريب متخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب برامج تدريبية متنوّعة تغطّي مجالات واسعة.