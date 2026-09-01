دناتا للسفريات تفتتح متجراً جديداً في «وان سنترال» بدبي



افتتحت دناتا للسفريات متجرها الخامس عشر في دولة الإمارات، في «وان سنترال» بدبي، لتقدم من خلاله مفهوماً جديداً يجمع بين خدمات السفر الراقية والاستشارات المتخصصة، بما يواكب تطلعات المسافرين واحتياجاتهم المتغيرة.

ويقع المتجر الجديد في واحدة من أبرز وجهات الأعمال وأسلوب الحياة في دبي، ويجمع بين الاستشارات الشخصية المتخصصة في السفر والتصميم العصري، إلى جانب مساحات مخصصة للعملاء الراغبين في مناقشة خطط سفرهم بمزيد من الخصوصية. ويأتي افتتاح المتجر ضمن استثمارات دناتا للسفريات المتواصلة في تطوير شبكة متاجرها في دولة الإمارات، في ظل استمرار الطلب على خدمات التخطيط للرحلات والتجارب المصممة وفق الاحتياجات الفردية للعملاء.

وصُمم المتجر لخدمة مجتمع الأعمال النشط في منطقة «وان سنترال»، إلى جانب المسافرين بغرض الترفيه، ويوفر للعملاء إمكانية الاستفادة من مجموعة متنامية من خدمات السفر التي تقدمها دناتا للسفريات، وتشمل حجوزات الرحلات الجوية والفنادق والرحلات البحرية والجولات السياحية والمعالم والأنشطة السياحية وخدمات النقل، إضافة إلى برامج السفر المصممة خصيصاً وفق متطلبات كل عميل.

وقالت ميرة كتيت، رئيس قسم التجزئة والترفيه لدى دناتا للسفريات في الإمارات: «يشهد قطاع السفر تحولاً واضحاً نحو تجارب أكثر تخصيصاً، حيث يتطلع المسافرون اليوم إلى حلول تعكس احتياجاتهم وتفضيلاتهم بدقة. ورغم الدور المتنامي للقنوات الرقمية في تسهيل عمليات الحجز، تبقى الخبرة المتخصصة عنصراً أساسياً عند التخطيط للرحلات المعقدة والعطلات الفاخرة والتجارب الاستثنائية. ونلمس طلباً مستمراً على الاستشارات المباشرة، خصوصاً من العملاء الباحثين عن مستوى أعلى من التخصيص والخدمة ضمن قطاع السفر الفاخر». وأضافت: «يأتي افتتاح متجر دناتا للسفريات في «وان سنترال» في إطار رؤيتنا المستمرة للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز حضورنا في قطاع التجزئة. وقد صممنا المتجر ليكون وجهة متكاملة تتيح للعملاء الاستفادة من خبرات مستشارينا، واستكشاف خيارات سفر متنوعة، وتصميم رحلات تلبي تطلعاتهم، بدءاً من العطلات القصيرة ووصولاً إلى التجارب الاستثنائية التي يخططون لها على المدى الطويل».

ويمثل افتتاح المتجر الجديد في «وان سنترال» محطة جديدة ضمن استثمارات دناتا للسفريات المتواصلة في توسيع وتطوير شبكة متاجرها في دولة الإمارات، ليرتفع عددها إلى 15 متجراً على مستوى الدولة.

وتوفر دناتا للسفريات لعملائها عروضاً حصرية وتجارب مختارة بعناية ورحلات مصممة وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم. كما تواصل الشركة دراسة فرص التوسع مستقبلاً، بالتوازي مع تطوير خدماتها في قطاع التجزئة بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمسافرين في مختلف أنحاء دولة الإمارات.