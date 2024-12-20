مجموعة استثنائية من التجارب والفعاليات التي تقام في الأسبوع الثالث من مهرجان دبي للتسوق

يواصل مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إبهار الجميع في دورته الثلاثين الأكثر روعة وتميزاً. وسيكون الجمهور على موعد خلال الأسبوع الثالث للمهرجان مع مجموعة متنوعة من الأنشطة في مختلف أنحاء المدينة تشمل الدورة الأولى من فعالية "ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق"، التي تنطلق هذا الأسبوع، وتقدم تجربة لا تُنسى للجميع في أحضان الطبيعة في الصحراء. ويمكن للزوار الاستمتاع ببداية رائعة لموسم الأعياد من خلال عروض كسارة البندق، والدكتور سوس، كيف سرق غرينش الكريسماس، وفعالية الحي الشتوي، وغيرها الكثير. كما تستضيف دبي مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها كوكبة من ألمع النجوم، مثل الفنانة يارا يوم 21 ديسمبر، والنجم الكبير هاني شاكر والفنان سيرجي ماكوفيتسكي يوم 26 ديسمبر، بالإضافة إلى العروض المباشرة لبرنامج إكس فاكتور يوم الأحد من كل أسبوع في إطار فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول.

وتضاء سماء المدينة يومياً بعروض الألعاب النارية المجانية، والمجسمات والأعمال الفنية الضوئية المذهلة لفعالية أضواء دبي، وعروض طائرات الدرون المجانية التي تُقام مرتين يومياً. ويمكن للزوار الاستمتاع بأشهى المأكولات في كانتينX، أو التسوق في رايب ماركت، أو حضور عرض علاء الدين في دبي. ومع انطلاق موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق الذي ينطلق في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات التي لا تقبل المنافسة، وتحقيق أحلامهم من خلال السحوبات المذهلة التي تقدم جوائز كبرى.

فعاليات جديدة كلياً هذا الأسبوع

ذا أنكومون×مهرجان دبي للتسوق

• التاريخ: حتى 12 يناير 2025

• المكان: المرموم

•التفاصيل: تحول فعالية "ذا أنكومون×مهرجان دبي للتسوق" منطقة المرموم إلى وجهةً للإبداع والهدوء، وذلك يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل. ويمكن للزوار الاستمتاع بالأعمال الفنية الضوئية المذهلة التي صممها فنان عالمي، والتجمع حول مواقد النار، ومتاهة المرايا المميزة، ومنطقة الألعاب الممتعة، بالإضافة إلى ليالي مشاهدة أفلام السينما في الهواء الطلق، وعروض عزف العود الحية في عطلات نهاية الأسبوع.

كسارة البندق

• التاريخ: حتى 22 ديسمبر 2024

• المكان: دبي أوبرا

• التفاصيل: تستضيف دبي أوبرا العرض المسرحي الشهير "كسارة البندق" بمشاركة "مسرح الباليه وأوركسترا الأوبرا الوطنية في أستانا"، من إخراج يوري جريجوروفيتش.

الدكتور سوس، كيف سرق غرينش الكريسماس

• التاريخ: حتى 24 ديسمبر 2024

• المكان: مسرح زعبيل، جميرا زعبيل سراي

• التفاصيل: سيحظى الجمهور بفرصة الدخول إلى عالم "هوفيل" الساحر في مسرح زعبيل من خلال عرض "الدكتور سوس، كيف سرق غرينش الكريسماس"، والذي يدور حول قصة تحول يطرأ على شخصية "غرينش".

حفل كوكو ميلون: غنوا معنا

• التاريخ: 20 – 21 ديسمبر

• المكان: كوكاكولا أرينا

• التفاصيل: يقدم حفل "كوكو ميلون: غنوا معنا" تجربة موسيقية نابضة بالحياة، مع المعلمة المميزة السيدة "أبلبيري"، و"جيه جيه" وأصدقائه، وذلك الساعة 9 صباحاً، و1 ظهراً، و5 عصراً.

حفل هاني شاكر

• التاريخ: 26 ديسمبر 2024

• المكان: دبي أوبرا

• التفاصيل: يحيي النجم هاني شاكر حفلاً موسيقياً رائعاً في دبي أوبرا يقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه التي اشتهر بها في جميع أنحاء الوطن العربي.

حفل سيرجي ماكوفيتسكي "لقاء بلا صُدفة"

• التاريخ: 26 ديسمبر 2024

• المكان: مسرح زعبيل، جميرا زعبيل سراي

• التفاصيل: يقدم سيرجي ماكوفيتسكي عرضاً مذهلاً يجمع بين التأملات الشخصية، والأداء المسرحي، ولقطات الأفلام النادرة.

جيم كويست إكسبرس

• التاريخ: 20 – 29 ديسمبر

• المكان: ابن بطوطة مول

• التفاصيل: تقدم فعالية "جيم كويست إكسبرس" تجربة لعب ممتعة لجميع الأعمار كل يوم من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 مساءً، مع مناطق لعب مجانية، وبطولات، وأنشطة تفاعلية، وذلك في ردهة بلاد فارس داخل ابن بطوطة مول. وتشمل أبرز الأنشطة سباقات المحاكاة، وتجارب الواقع الافتراضي، والألعاب الكلاسيكية. ويمكن للمشاركين التنافس للحصول على جوائز يومية تشمل فرصة الفوز بواحدة من 30 عملة ذهبية.

تسوق واربح كالمحترفين

• التاريخ: حتى 5 يناير 2025

• المكان: سيتي سنتر ديرة

• التفاصيل: احتفالاً بمهرجان دبي للتسوق، يمكن للمتسوقين استكشاف تجارب الألعاب الغامرة عند إنفاق 200 درهم أو أكثر في سيتي سنتر ديرة باستثناء متجر كارفور، للحصول على إمكانية الوصول إلى تجارب تفاعلية تشمل مناطق ترفيهية، وألعاب ممتعة، وفرص للفوز بجوائز فورية. وسيحصل الفائزون على جوائز رائعة مثل الهواتف المتحركة، وأجهزة التلفاز الذكية، والحواسيب المحمولة، وأجهزة بلاي ستيشن، وغيرها.

30 فائزاً في 3 أيام مع سنتربوينت

• التاريخ: 20 – 22 ديسمبر

• المكان: متاجر سنتربوينت على مستوى المدينة

• التفاصيل: تدعو متاجر سنتربوينت المتسوقين إلى استكشاف أحدث صيحات الأزياء، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم فقط الحصول على فرصة الفوز بقسيمة هدايا رائعة بقيمة 2000 درهم.

موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق

• التاريخ: 26 ديسمبر 2024 – 2 فبراير 2025

• المكان: على مستوى المدينة

• التفاصيل: ينطلق موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق مع تقديم حسومات لا تقبل المنافسة تصل إلى 75 بالمئة في مختلف مراكز ووجهات التسوق في دبي، وذلك بمشاركة أكثر من 800 علامة تجارية و3500 متجر.

عودة الفعاليات المفضلة

عروض الألعاب النارية اليومية خلال مهرجان دبي للتسوق

• التاريخ: حتى 12 يناير 2025.

• المواقع: دبي فستيفال سيتي مول وحتا

• التفاصيل: تتلألأ سماء دبي في الأسبوع الثالث من مهرجان دبي للتسوق بعروض الألعاب النارية من مجموعة الزرعوني والتي تُقام كل ليلة في دبي فستيفال سيتي مول في الساعة 9 مساءً، فيما تضاء سماء حتا بالألعاب النارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في الساعة 8:00 مساءً.

عروض طائرات الدرون

التاريخ: حتى 12 يناير 2025

• المواقع: بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس

• التفاصيل: تستمر العروض المذهلة لطائرات الدرون برعاية "إمارات" في إضاءة سماء دبي مرتين يومياً عند الساعة 8:00 مساءً و10:00مساءً. فيما تتشارك 1000 طائرة درون في تقديم هذه العروض بتشكيلات مذهلة تحتفي بماضي دبي العريق، وحاضرها الزاهر، ومستقبلها الطموح. وتنطلق نسخة جديدة من عرض طائرات الدرون في الفترة من 27 ديسمبر وحتى 12 يناير تحت عنوان "الاحتفاء بدبي" تجمع بين التقاليد العريقة والحداثة على خلفية الإيقاعات القوية والمؤثرات الصوتية المتطورة مع تشكيلات طائرات الدرون ثنائية وثلاثية الأبعاد.

أضواء دبي

• التاريخ: حتى 12 يناير 2025

• الموقع: بلوواترز، ونخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وحتا، وسيتي ووك.

• التفاصيل: تتألق فعالية "أضواء دبي" أكثر من أي وقت مضى خلال الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، مع العروض الضوئية التفاعلية التي صممها فنانون عالميون مرموقون، وتحتفي بالعناصر الخمسة وهي: الماء، والهواء، والنار، والطاقة، والتواصل.

كانتينX

• التاريخ: حتى 31 ديسمبر 2024

• المكان: حديقة مشرف، بوابة 1

• التفاصيل: تعود فعالية كانتين X التي يمكن دخولها مجاناً إلى حديقة مشرف في دورتها الثانية، حيث تفتح أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع، وتضم 4 مناطق فريدة من نوعها. ويمكن للضيوف التلذذ بمأكولات شهية مع الاستمتاع بعروض منسق الأغاني، والأنشطة التفاعلية، والعروض الفنية، وقوائم الطعام الحصرية التي أعدها مجموعة من أشهر ملاك المطاعم والمقاهي.

ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي

• التاريخ: حتى 12 يناير 2025

• الموقع: دبي فستيفال سيتي مول

• التفاصيل: تجذب فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول الزوار من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات اليومية، بما في ذلك حفل موسيقي للفنانة يارا في 21 ديسمبر، والمغنية همس فكري يوم 4 يناير 2025، والفنان إبراهيم السلطان يوم 11 يناير 2025. وسيحيي الفنان محمود العسيلي حفلاً غنائياً خاصاً في ليلة رأس السنة، حيث يمكن شراء تذاكر الحفل عبر موقع Platinumlist. ويمكن للزوار الاستمتاع بالعروض الحية التي يقدمها مجموعة من الشخصيات المحبوبة، بما في ذلك مدهش ودانة، وبارني، وبلوي، أو التلذذ بالمأكولات الشهية في باي باي سوشيال، وسيف دبي، وهيليباد باي فروزن تشيري، وموشي، ومشاهدة عرض "تخيل" الجديد كلياً، والذي يُقام مرتين يومياً.

عروض "إكس فاكتور"

• التاريخ: يوم الأحد من كل أسبوع حتى 12 يناير 2025

• الموقع: فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول

• التفاصيل: يقدم برنامج "إكس فاكتور"، البرنامج الفني الأشهر عربياً مجموعة من أبرز المواهب على مستوى المنطقة يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 10:30 مساءً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل. ويمكن للجمهور حضور هذه اللحظات التي لا تُنسى والاستمتاع بالأصوات الرائعة للمشاركين الذين يصعدون على خشبة المسرح للتنافس على اللقب.

حتا × مهرجان دبي للتسوق

• التاريخ: حتى 5 يناير 2025

• الموقع: مركز حتا وادي هب

• التفاصيل: يتألق مركز حتا وادي هب في إطار فعالية "حتا×مهرجان دبي للتسوق" من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 12 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالإطلالات الخلابة أثناء ممارسة نشاط الانزلاق بالحبال، والتجديف بقوارب الكاياك، بالإضافة إلى عروض الموسيقى الحية، والألعاب النارية خلال عطلات نهاية الأسبوع، مع الاستمتاع بعدد من أشهر المطاعم في دبي، بما في ذلك "هوم بيكري" و"جوت برجر".

سوق رايب ماركت

• التاريخ: أيام السبت والأحد من كل أسبوع

• المكان: حديقة أكاديمية شرطة دبي

• التفاصيل: سوق رايب ماركت هي وجهة نابضة بالحياة تضم العديد من أكشاك التجزئة، والشركات الصغيرة الفريدة من نوعها، والمنتجات المصنوعة يدوياً، إلى جانب المنتجات العضوية الطازجة، والمخبوزات، والوجبات الخفيفة اللذيذة التي تقدمها عربات الطعام، مما يوفر تجربة تسوق وتناول طعام نابضة بالحياة.

الحي الشتوي

• التاريخ: 20 – 22 ديسمبر 2024

• المكان: مسرح مدينة دبي للإعلام

• التفاصيل: يتحول مسرح مدينة دبي للإعلام إلى حي شتوي رائع مليء ببهجة الأعياد، والأضواء المبهرة، والترفيه العائلي. ويمكن للزوار استكشاف سوق عيد الميلاد المزدحم، والاستمتاع بالمأكولات اللذيذة، بالإضافة إلى المناطق الترفيهية ومنطقة الألعاب الثلجية للأطفال.

عرض علاء الدين في دبي

• التاريخ: 20 – 29 ديسمبر 2024

• المكان: فندق جميرا بيتش

• التفاصيل: يعود فريق "دبي بانتو" إلى موطنه على مسرح فندق جميرا بيتش للعام الثامن عشر مع نسخة جديدة من عرض علاء الدين. ويجمع هذا العرض البريطاني الرائع الممزوج بلمسة شرق أوسطية، بين الكوميديا والموسيقى والاستعراضات المبهرة.

عرض سونيك المسرحي

• التاريخ: حتى 7 يناير 2025

• المكان: سيتي سنتر مردف

• التفاصيل: احتفالاً بفيلم سونيك الجديد، سيبدأ عرض سونيك المسرحي الجديد كلياً خلال الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق. وسيشهد العرض الذي يستمر لمدة 12 دقيقة مغامرة مليئة بالإثارة مع شخصية سونيك الشهيرة، بالإضافة إلى لقاء وتحية الزوار، ومنطقة مخصصة للأنشطة. يتطلب الدخول إلى منطقة الفعالية إنفاق 200 درهم للحصول على تذكرتين. ويتوجب على المتسوقين تنزيل تطبيق المكافآت "شير"، وتقديم الرمز التعريفي الخاص به للدخول.

مليونير فيزا بنك دبي الإسلامي في مهرجان دبي للتسوق

• التاريخ: حتى 12 يناير 2025

• المكان: في مختلف أنحاء المدينة

• التفاصيل: يمكن للمتسوقين الذين يدفعون باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان فيزا من بنك دبي الإسلامي الحصول على فرصة الفوز بجائزة كبرى بقيمة مليون درهم، وذلك من خلال إنفاق إجمالي بقيمة 500 درهم لدى تجار التجزئة المشاركين في مهرجان دبي للتسوق. ويتميز هذا العرض بعدم وجود حد أعلى لعدد المشاركات، وهو ما يمنح المشاركين فرصاً غير محدودة لتحويل أحلامهم إلى حقيقة.

احتفل بثلاثين عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق مع مجموعة دبي للمجوهرات

• التاريخ: حتى 12 يناير 2025

• المكان: المتاجر المشاركة في حملة مجموعة دبي للمجوهرات

• التفاصيل: تمنح كل عملية شراء للمجوهرات بقيمة 1500 درهم، المشتري قسيمة سحب للحصول على فرصة الفوز بجزء من جائزة كبرى بقيمة 1.5 مليون درهم من الذهب. وتُقام السحوبات الأسبوعية أيام 20 و27 ديسمبر 2024، و3 و12 يناير 2025، حيث سيفوز أربعة أشخاص من سعداء الحظ كل أسبوع بجائزة قدرها 250 جراماً من الذهب لكل منهم.

سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى

• التاريخ: حتى 12 يناير 2025

• المكان: في مختلف أنحاء المدينة

• التفاصيل: يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الحالية للجميع فرصة الفوز بجوائز كبرى، مع مجموعة مذهلة من المكافآت اليومية، والسحوبات الكبرى، والجوائز الضخمة، والعروض الترويجية المذهلة، بدءاً من جوائز إينوك اليومية التي تصل قيمتها إلى 10000 درهم، إلى سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، وأكبر جائزة لهذا العام من "ماجد الفطيم". وتشمل أبرز السحوبات مليونير مدهش وبلو في دبي فستيفال سيتي مول، وجوائز ذهبية بقيمة 1.5 مليون درهم من خلال سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات، وعرض "تسوق واربح" مع عجلة الحظ من مجموعة مراكز التسوق في دبي، و30 تذكرة تيكت ذهبية بقيمة 300000 درهم.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة.

وسيحظى الجمهور في جميع أنحاء المدينة أيضاً بفرصة الحصول على مكافآت من خلال متابعة آخر المستجدات على الموقع الإلكتروني لمهرجان دبي للتسوق. وتتيح مسابقة الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق للجميع فرصة رائعة للفوز بجائزة كبرى تبلغ قيمتها 30000 درهم بمجرد تسجيل بياناتهم على موقع مهرجان دبي للتسوق. وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 12 يناير 2025.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.

لمزيد من المعلومات حول الدورة 30 الأكثر روعة وتميزاً من مهرجان دبي للتسوق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمهرجان ومتابعة DubaiFestivals@ على إنستجرام و تيك توك.