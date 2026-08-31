«بن غاطي»: 10.6 مليارات درهم في حسابات الضمان وموقفنا المالي صلب

قلّل محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، من أهمية التقارير الأخيرة الصادرة عن وكالات التصنيف الكبرى وبنك «جي بي مورغان» والتي حذرت من أزمة سيولة محتملة تواجه الشركة.

وأكد بن غاطي، في تصريحات لوكالة بلومبرغ، أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة نقدية ضخمة تضمن وفاءها بالتزاماتها كافة، ومنها الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في فبراير 2027.

وأوضح بن غاطي أن تقارير وكالات التصنيف تعكس «لقطة زمنية محددة» ولا تترجم الطبيعة المتغيرة للتدفقات النقدية في قطاع العقارات المرتبطة بدورات الاستحواذ والتسليم.

وكشف أن الشركة تحتفظ حالياً بـ 10.6 مليارات درهم في حسابات الضمان (Escrow)، واصفاً إياها بالمؤشر الأدق للصحة المالية للمطورين العقاريين، ومستشهداً بالمثل الشعبي «القرش الأبيض لليوم الأسود» للتأكيد على سياسة التحوط المالي التي تتبعها الشركة.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أعلن رئيس الشركة عن تحقيق قفزات ملموسة، حيث تم تسليم ثلاثة مشاريع بقيمة 1.8 مليار درهم منذ شهر يونيو الماضي، بمعدلات بيع وتحصيل بلغت 90%.

وكشف عن خطة طموحة لتسليم 10 مشاريع إضافية خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة المقبلة بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليارات درهم، مشيراً إلى أن 94% من وحدات هذه المشاريع قد بيعت، وتم تحصيل 80% من قيمتها بالفعل.

وفيما يتعلق بحالة السوق العقاري في دبي وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، نفى بن غاطي لجوء المطورين لخفض الأسعار لإنعاش المبيعات.

وأوضح أن التسهيلات المقدمة خلال فترة الصيف اقتصرت على مرونة خطط الدفع والإعفاءات من رسوم دائرة الأراضي والأملاك (DLD)، دون المساس بنقاط التسعير الأساسية.

وقسّم بن غاطي أداء سوق دبي العقاري هذا العام إلى ثلاث مراحل رئيسة؛ بدأت بأداء استثنائي في شهري يناير وفبراير بتسجيل 17 ألف صفقة بقيمة قاربت 70 مليار درهم شهرياً، وتلتها مرحلة تباطؤ مؤقت بين مارس ومايو نتيجة للصدمات الجيوسياسية، حيث انخفضت الصفقات إلى 10 آلاف صفقة؛ إلا أن السوق سجل تعافياً قوياً ومفاجئاً -عكس الاتجاه التاريخي لركود الصيف - لترتفع الصفقات في يونيو ويوليو مجدداً إلى 14 ألف صفقة بمتوسط 35 مليار درهم شهرياً.

واختتم بن غاطي تصريحاته بالإشارة إلى أن الطلب المحلي يمثل المحرك الأساسي للمبيعات، مدعوماً بتدفقات استثمارية ملحوظة من الهند والمملكة المتحدة وأوروبا.

ونوّه بقرب الانتهاء من المشاريع ذات العلامات التجارية الفاخرة التي تزين أفق دبي، مثل «مساكن بوجاتي»، و«مرسيدس بنز بليسز»، و«برج بن غاطي جاكوب آند كو»، إضافة إلى المضي قدماً في المشاريع الضخمة مثل «بن غاطي هيلز» و«هيل فيوز» (بقيمة ملياري درهم لكل منهما)، ومشروع «بن غاطي سكاي رايز» البالغة قيمته 5 مليارات درهم والذي بيعت أكثر من 90% من وحداته.