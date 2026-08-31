شركة تابعة لـ«تو بوينت زيرو» تستحوذ على 90% من شركة طاقة تعمل في أفريقيا

أعلنت مجموعة تو بوينت زيرو، أن شركتها التابعة إي بوينت زيرو هولدينغ، أبرمت اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 90% في شركة أزورا باور القابضة المحدودة.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن شركة إي بوينت زيرو تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة، مشيرة إلى أن إتمامها يخضع للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة.

وتعمل إي بوينت زيرو، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، كمنصة عالمية للاستثمار في البنية التحتية المتخصصة للطاقة، وتشمل استثماراتها خطوط الأنابيب ومحطات توليد الطاقة وأصول تخزين الطاقة، وتركز على دعم التحول نحو الكهرباء وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وفي المقابل، تدير شركة أزورا باور قدرة إنتاجية تشغيلية إجمالية تبلغ 752 ميغاواط موزعة على ثلاثة مشاريع في أفريقيا، تشمل أزورا-إيدو في نيجيريا بقدرة 461 ميغاواط، وتوبين في السنغال بقدرة 116 ميغاواط، وسي تي آر جي في موزمبيق بقدرة 175 ميغاواط.

كما تمتلك الشركة محفظة مشاريع قيد التطوير تتجاوز قدرتها الإجمالية 1.5 غيغاواط، تشمل مشاريع في مجالات الغاز والطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في عدد من الدول الأفريقية.