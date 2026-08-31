تراجع المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع أسعار النفط

تراجعت المؤشرات الأوروبية في بداية التداول الاثنين، ​إذ أدت الضربات العسكرية الجديدة بين الولايات ‌المتحدة ​وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، في حين ظل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الخامسة على التوالي.

واستقر المؤشر ستوكس 600 عند حوالي 655 ⁠نقطة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعد انطلاقة ضعيفة، مع إغلاق أسواق لندن بمناسبة عطلة مصرفية.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.6%، متتبعة القفزة ‌التي تجاوزت 2% في سعر خام برنت، الذي يجري تداوله عند حوالي 90.70 دولاراً للبرميل.

وقصفت ‌القوات الأمريكية الأحد منصتي إطلاق ‌صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز، ‌في أول عمل ‌عسكري أمريكي معروف ضد إيران منذ أواخر يوليو.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.5% قبيل صدور بيانات التضخم من أكبر اقتصاد ⁠في منطقة اليورو، والتي قد تعطي مؤشراً على مسار البنك المركزي الأوروبي بالنسبة لأسعار الفائدة. وستكون أرقام التضخم في منطقة اليورو وبيانات الوظائف الأمريكية محط الاهتمام في وقت لاحق من ‌هذا الأسبوع.

وانخفض سهم شركة باكافروست 7.1%، ليكون من ​بين الأسهم الأكثر انخفاضاً على المؤشر ستوكس 600، بعد أن أعلنت شركة تربية وإنتاج سمك السلمون في جزر فارو عن نتائجها للربع الثاني.